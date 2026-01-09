Luis Advíncula es nuevo jugador de Alianza Lima | Foto: AL
El cuadro de La Victoria le dio la bienvenida a Luis Advíncula vía redes sociales. El ‘rayo’ llega a Alianza Lima tras tener poca continuidad en Boca Juniors.

Nota en desarrollo

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

