El segundo año de Juan Pablo II en la Liga 1 significará una idea distinta en cuantos a objetivos. Para la temporada 2026, el cuadro de Chongoyape se reforzó con un elemento clave como Christian Cueva, quien será el líder del equipo para llegar a un torneo internacional. Además, este viernes, se anunció el arribo del delantero extranjero que se incorporará: Maximiliano Juambeltz. Con 23 años de edad, tendrá su primera experiencia profesional en el Perú, tierra que ya visitó en su paso por la Selección Sub-17 de Uruguay en 2019.

Juambeltz fue oficializado a través de las redes sociales del club. "Delantero uruguayo de 23 años, proveniente de Macará (Ecuador), con paso por selecciones menores de su país, que se suma a Juan Pablo II“, contaron como parte de la presentación del jugador, junto a un video de sus mejores jugadas con Macará.

Para Maximiliano, llegar a Juan Pablo II significará una idea de continuidad, situación que le fue esquiva a inicios de 2025, pero cambió con el paso de los meses. Juambeltz inició en Independiente de Rivadavia; sin embargo, a mediados de año jugó por Macará, donde sí tuvo participación activa.

En total, en la temporada anterior, jugó 23 partidos oficiales con Macará y tuvo la oportunidad de marcar goles en tres ocasiones. Además, tuvo una asistencia. Con Macará, solo se perdió dos partidos: en uno fue suplente y en otro no fue convocado.

El 2024 fue uno de sus mejores años porque disputó 29 partidos con la camiseta de Fénix de Uruguay, situación que le permitió dar el salto a Argentino el año siguiente. En aquel ciclo fue parte de seis anotaciones. En 2023 también tuvo continuidad con 31 duelos disputados.

La historia de Maximiliano Juambeltz podría dar un paso distinto en la Liga 1, optando por ganarse la titularidad en un equipo que aspira a ganar un torneo internacional. Además, tendrá su primer paso a nivel de clubes en territorio nacional, pero no es la primera vez que juega aquí ya que fue parte del Sudamericano Sub-17 del año 2019 que realizó en Perú.

El recuerdo de Maximiliano Jumbeltz en Perú. (Captura: Movistar Deportes)

Juambeltz jugó ocho de los nueve partidos de la competencia, marcando un solo gol; precisamente, este fue cuando se enfrentó a Perú en el estadio San Marcos. La victoria fue 3-2 para la Bicolor en aquella noche, pero no alcanzó para la clasificación de ninguna de las escuadras al Mundial de la categoría.

Maximiliano se unirá a los extranjeros que tendrá Juan Pablo II para este 2026. A su lado, contará con la presencia de experimentados como Martín Alaníz (uruguayo) y Cristian García (argentino) y Cristian Ramírez (argentino), sumándose a la juventud de Iago Iriarte (argentino) y Adán Henricks (panameño).

