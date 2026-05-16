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¡Alerta en Alianza Lima! Confirman lesión de Luis Ramos tras exámenes médicos
¡Alerta en Alianza Lima! Confirman lesión de Luis Ramos tras exámenes médicos
Alianza Lima emitió un parte médico oficial sobre la situación de Luis Ramos luego de presentar molestias musculares en los últimos días. El delantero blanquiazul ya inició su proceso de rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del club.
Alianza Lima confirmó una sensible baja en su plantel tras anunciar oficialmente la lesión de Luis Ramos. El club blanquiazul emitió un comunicado médico en el que detalló el estado actual del delantero nacional, luego de que fuera sometido a diversos exámenes en las últimas horas. El pronunciamiento se dio después de conocerse que el atacante no integraría la delegación que viajará para enfrentar a Cienciano, en un partido clave por la lucha del Torneo Apertura, especialmente considerando la experiencia que Ramos posee jugando en la altura debido a su pasado en Cusco FC.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.