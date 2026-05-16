¡Alerta en Alianza Lima! Confirman lesión de Luis Ramos tras exámenes médicos. (Foto: Getty Images)
¡Alerta en Alianza Lima! Confirman lesión de Luis Ramos tras exámenes médicos. (Foto: Getty Images)

confirmó una sensible baja en su plantel tras anunciar oficialmente la lesión de . El club blanquiazul emitió un comunicado médico en el que detalló el estado actual del delantero nacional, luego de que fuera sometido a diversos exámenes en las últimas horas. El pronunciamiento se dio después de conocerse que el atacante no integraría la delegación que viajará para enfrentar a Cienciano, en un partido clave por la lucha del Torneo Apertura, especialmente considerando la experiencia que Ramos posee jugando en la altura debido a su pasado en Cusco FC.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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