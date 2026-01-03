Alianza Lima continúa reforzándose con miras a una nueva temporada de la Liga 1 2026, que genera expectativa entre sus hinchas. El club blanquiazul apunta alto y cada movimiento en el mercado de pases refleja esa ambición. En ese contexto, Mateo Antoni llegó a la capital para incorporarse al plantel íntimo, despertando la atención de la prensa y los seguidores aliancistas. Su llegada no pasó desapercibida, no solo por su proyección, sino también por el mensaje claro que transmitió apenas pisó suelo peruano. Con palabras directas y objetivos definidos, el futbolista dejó en claro qué busca en esta nueva etapa de su carrera.

Mateo Antoni arribó a Lima para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Alianza Lima y, a su salida del Aeropuerto Jorge Chávez, no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío. El defensor uruguayo destacó la grandeza del club como un factor clave para aceptar la propuesta y asumir el reto de vestir la camiseta blanquiazul.

“Primero que nada, agradecer a todos por estar acá. Estoy muy contento porque es un club muy grande. Fue eso lo que me llevó a tomar la decisión”, expresó el zaguero, evidenciando el peso que tuvo la historia y la exigencia de Alianza Lima en su elección.

Más allá del nombre del club, Antoni reveló que el contacto con Pablo Guede fue determinante para cerrar su llegada. Según contó, el técnico blanquiazul ya había mostrado interés en contar con él en el pasado, cuando dirigía en el fútbol argentino.

“El llamado del técnico influyó mucho. Pablo Guede me dijo que quería contar conmigo, que me fue a buscar a Argentinos Juniors y que no tuvo la posibilidad en ese momento”, señaló el futbolista, dejando ver la confianza que existe desde el comando técnico.

El defensor uruguayo, de 22 años, llega a Alianza Lima con la misión de competir y aportar desde la zaga, en un plantel que se viene renovando con nombres importantes. Su polifuncionalidad, pudiendo desempeñarse como central o lateral izquierdo, es uno de los aspectos que más valoró el cuerpo técnico.

Sin embargo, Antoni no solo habló de su llegada, sino que también fue claro al referirse a los objetivos colectivos del club para esta temporada. Lejos de bajar el perfil, el nuevo refuerzo íntimo se alineó con la ambición institucional y dejó un mensaje contundente.

“El objetivo con Alianza es salir campeones, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ganar lo más que podamos”, afirmó, mostrando sintonía con las aspiraciones del cuadro victoriano.

Cabe recordar que Antoni llega a préstamo procedente de Argentinos Juniors y cuenta con un antecedente importante a nivel internacional: fue campeón del mundo con la selección uruguaya Sub 20 en 2023, logro que respalda su proyección pese a su corta edad.

En los próximos días, el defensor se sumará a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Pablo Guede, con la meta de adaptarse rápidamente y pelear un lugar en el equipo. Alianza Lima, por su parte, sigue afinando detalles para encarar un 2026 en el que la exigencia será máxima.

