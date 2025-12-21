Debuta con Independiente: Alianza Lima jugará la Serie Rio de la Plata como pretemporada en Uruguay

La planificación de Alianza Lima para el 2026 ha entrado en su fase más ambiciosa. Con el objetivo de llegar con el máximo ritmo competitivo a la Fase 1 de la Copa Libertadores, la gerencia deportiva ha decidido que Matute no sea el único escenario de preparación. El director deportivo, Franco Navarro, confirmó que el plantel principal se trasladará a Uruguay para realizar una parte estratégica de su pretemporada, buscando ese roce internacional que a veces escasea en el torneo doméstico.

El plato fuerte de esta estancia en tierras charrúas será la participación de los íntimos en la prestigiosa Serie Río de la Plata. Este torneo de verano se ha convertido en el epicentro del fútbol sudamericano durante enero, reuniendo a clubes de primer nivel de Argentina, Uruguay y Chile.

Para Alianza, participar en este certamen no es solo una invitación protocolar, sino una necesidad táctica para medir sus fuerzas antes de enfrentar al 2 de Mayo de Paraguay. El calendario ya está marcado con precisión en la agenda del cuerpo técnico. Los encuentros del equipo victoriano se llevarán a cabo los días 10, 13 y 16 de enero.

Estas fechas serán fundamentales para soltar las cargas físicas tras los trabajos de potencia y empezar a plasmar la idea futbolística que se pretende imponer en la temporada que se avecina, con el nuevo comando técnico dirigido por Pablo Guede que llegó apenas hace unos días atrás.

Alianza Lima ya conoce a sus rivales en fase previa (Imagen: ESPN)

El debut en este torneo internacional ya tiene un rival de peso confirmado. Alianza Lima se medirá el 10 de enero ante Independiente de Avellaneda, el histórico ‘Rey de Copas’ de Argentina. Chocar contra un equipo de la Superliga Argentina desde el inicio de la pretemporada garantiza una exigencia máxima en cuanto a intensidad y orden táctico, factores que Franco Navarro considera vitales para el grupo.

Aunque el primer duelo ya está definido, la organización del torneo aún resta confirmar quiénes serán los otros dos rivales para las jornadas del 13 y 16 de enero. Sin embargo, el abanico de posibilidades es sumamente atractivo. Entre los clubes argentinos que integran el circuito de la Serie Río de la Plata figuran instituciones de la talla de San Lorenzo de Almagro, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Patronato.

El nivel del certamen también incluye a los dos colosos del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol. Un posible enfrentamiento contra los ‘bolsos’ o los ‘carboneros’ en el Estadio Centenario o el Gran Parque Central elevaría aún más el estatus de la preparación aliancista.

Alianza Lima sumó 5 puntos en la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

Asimismo, el torneo cuenta con la presencia de clubes chilenos como Colo-Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción, ampliando las opciones de fogueo regional. Esta decisión de salir del país responde directamente al desafío que representa el debut en la Copa Libertadores.

Alianza Lima sabe que enfrentar a un equipo paraguayo como 2 de Mayo requiere de una preparación física superior y una mentalidad agresiva. Exponerse a la dinámica del fútbol rioplatense durante una semana permitirá que los refuerzos se integren más rápido y que el plantel asimile la presión de jugar fuera de casa.

Finalmente, el retorno de la delegación peruana está previsto para después del 16 de enero, justo a tiempo para los últimos ajustes antes de la esperada ‘Noche Blanquiazul’, que será el 24 de enero donde se medirán ante el Inter de Miami, reciente campeón de la MLS y que tiene en su nómina a Lionel Messi.

