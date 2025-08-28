La final de la Liga 1 2023 entre Alianza Lima y Universitario no solo quedó marcada por el resultado deportivo, sino también por un hecho que causó controversia y preocupación: el apagón total en el Estadio Alejandro Villanueva. Aquel episodio, que sorprendió a los más de 26 mil asistentes en las tribunas, generó discusiones sobre la seguridad en los espectáculos deportivos y abrió una investigación que meses después terminó con una resolución clave. Ahora, el Indecopi se pronunció en su última instancia y determinó una sanción de gran magnitud contra el club íntimo, luego de concluir que su accionar expuso a miles de personas a un riesgo innecesario.

La investigación inició tras denuncias que señalaban que el apagado de luces no había sido un hecho fortuito, sino una decisión unilateral adoptada por la dirigencia aliancista. Según el análisis de la entidad, el corte no solo vulneró los reglamentos de la Liga 1 y de la Federación Peruana de Fútbol, sino que además actuó en contra de las medidas básicas de seguridad que se deben respetar en eventos masivos.

La resolución explica que el club blanquiazul incumplió con el artículo 47.1 del reglamento de la Liga 1, el cual obliga a mantener la iluminación artificial hasta que el recinto quede totalmente evacuado. Asimismo, se hizo referencia al artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la FPF, que exige a los organizadores garantizar la seguridad en todo momento.

Un detalle que terminó de agravar la situación fue la falta de coordinación con las autoridades presentes en el estadio. Tanto la Policía Nacional como representantes del Ministerio Público y de la propia FPF solicitaron que las luces fueran restablecidas, pero el club se negó. Esta decisión derivó en un escenario de oscuridad que permitió incidentes como el lanzamiento de bengalas y los intentos de invasión al campo de juego.

¿Cuál es la multa millonaria que deberá pagar Alianza Lima?

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi consideró que la exposición a este riesgo fue injustificada y decidió aplicar una multa equivalente a 450 UIT, lo que representa más de dos millones cuatrocientos mil soles. Se trata de una de las sanciones más altas impuestas a un club del fútbol peruano en los últimos años.

Además del castigo económico, el fallo incluye medidas correctivas. Alianza Lima deberá capacitar a su personal y dirigentes en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada. También se dispuso que implemente mecanismos de control internos para asegurar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

Otro punto resaltante es que el proceso no se cerrará del todo. Indecopi ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento respecto al uso de bengalas dentro del estadio aquella noche, lo que podría derivar en una sanción adicional. Es decir, la multa actual no necesariamente será la única que recaiga sobre el club victoriano.

Este episodio se suma a la lista de polémicas recientes en torno a la organización de espectáculos deportivos en el país, y deja una lección sobre la importancia de cumplir los protocolos de seguridad. Para Alianza Lima, el fallo significa no solo un fuerte golpe económico, sino también un llamado de atención que lo obliga a reforzar sus medidas en futuros encuentros.

