Era un secreto a voces y por fin hoy se hizo oficial: Néstor Gorosito seguirá siendo el director técnico de Alianza Lima por todo el 2026, tras confirmase su renovación en una conferencia de prensa. En dicha presentación ante los medios de comunicación, estuvo Franco Navarro, director deportivo del club, quien fue el encargado de dar la noticia de la continuidad de ‘Pipo’ y revelar los pormenores de cómo el área deportiva tomó esta decisión.
“El torneo local es una tarea pendiente, de encontrar el camino y hacer las correcciones que correspondan. Ya lo hemos dicho: tenemos que ser autocríticos, continuar con las cosas buenas que se han venido haciendo”.
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.
