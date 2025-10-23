Franco Navarro habló tras la renovación de Néstor Gorosito. (Video: Alianza Lima)
Franco Navarro habló tras la renovación de Néstor Gorosito. (Video: Alianza Lima)

Era un secreto a voces y por fin hoy se hizo oficial: seguirá siendo el director técnico de A por todo el 2026, tras confirmase su renovación en una conferencia de prensa. En dicha presentación ante los medios de comunicación, estuvo , director deportivo del club, quien fue el encargado de dar la noticia de la continuidad de ‘Pipo’ y revelar los pormenores de cómo el área deportiva tomó esta decisión.

“El torneo local es una tarea pendiente, de encontrar el camino y hacer las correcciones que correspondan. Ya lo hemos dicho: tenemos que ser autocríticos, continuar con las cosas buenas que se han venido haciendo”.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS