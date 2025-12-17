Mientras el mercado de pases empieza a calentarse de cara a la temporada 2026, en Alianza Lima, tras la llegada de Pablo Guede, ya se mueven con cautela para reforzar zonas clave del equipo. La planificación no solo pasa por retener piezas importantes, sino también por sumar experiencia y jerarquía en una defensa que apunta a competir en varios frentes. En ese escenario, comienzan a aparecer nombres de futbolistas con recorrido internacional, conocimiento del fútbol sudamericano y un perfil que encaja con lo que busca el nuevo comando técnico.

En las últimas horas, el nombre de Nicolás Díaz empezó a vincularse con Alianza Lima. El defensor chileno, habitual convocado a la selección de su país, aparece como una alternativa que la dirigencia íntima viene evaluando con atención para reforzar la última línea de cara a la próxima campaña.

La información fue revelada por el periodista José Varela, quien señaló que el zaguero se encuentra en carpeta del club victoriano. Díaz pertenece a Xolos de Tijuana, aunque en la última temporada defendió la camiseta de Puebla en la Liga MX, condición que abre la posibilidad de una negociación en calidad de préstamo.

Uno de los puntos que juega a favor de Alianza Lima es el conocimiento previo entre el futbolista y el actual entrenador blanquiazul. Pablo Guede ya dirigió a Nicolás Díaz en su etapa en México y habría solicitado su nombre como una opción concreta para reforzar el plantel, lo que aceleró los primeros contactos entre las partes.

A sus 26 años, el defensor busca continuidad y protagonismo, algo que podría encontrar en el fútbol peruano. Su polifuncionalidad también suma, ya que puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral izquierdo, una característica valorada en la interna del club y lo que supondría una competencia sana con Renzo Garcés.

Competencia para Alianza por Díaz

Sin embargo, el panorama no es sencillo. Desde Chile informan que Colo Colo también mostró interés en repatriar al jugador, por lo que el futuro de Díaz se encuentra en evaluación. Incluso, desde México aseguran que su continuidad en la Liga MX no está contemplada, lo que abre aún más el abanico de posibilidades.

En medio de ese escenario, Alianza Lima aparece como una alternativa real. La presencia de Guede y la chance de asumir un rol protagónico podrían inclinar la balanza, aunque todo dependerá de cómo avancen las negociaciones con el club dueño de su pase.

En cuanto a su trayectoria, Nicolás Díaz registra pasos por Palestino y Unión Española en Chile, además de su experiencia en el fútbol mexicano con Monarcas Morelia, Mazatlán FC, Tijuana y Puebla. En su mejor momento llegó a estar valorizado en tres millones de euros, cifra que hoy se redujo, pero que sigue reflejando su proyección.

