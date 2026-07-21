Tras el pedido de Pablo Guede, Alianza Lima hizo oficial la incorporación del zaguero chileno Nicolás Díaz. El defensor llega a préstamo por un año proveniente del Club Tijuana de México.
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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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