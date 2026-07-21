La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas. Luego de que Lionel Scaloni evitara confirmar su continuidad como seleccionador y Lionel Messi sembrara dudas sobre su futuro, quien ahora encendió las alarmas fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que fue interpretado por muchos aficionados como una posible despedida del combinado nacional.

A través de su cuenta de Instagram, el guardameta compartió varias imágenes de la campaña mundialista y acompañó la publicación con un extenso texto cargado de emoción. “Hoy duele mucho. No encontramos las palabras para explicar esta tristeza. Lo dimos todo hasta el último segundo y, aunque no alcanzó, me quedo con el orgullo de haber defendido una vez más estos colores junto a un grupo extraordinario”, escribió el arquero argentino.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó sobre el final del mensaje. “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”, señaló Martínez, una reflexión que abrió la puerta a una eventual renuncia a la Selección Argentina después de casi seis años como dueño indiscutible del arco.

Las palabras del ‘Dibu’ no sorprendieron del todo, ya que antes de la final había sido consultado sobre su futuro y recordó la promesa que hizo tiempo atrás: retirarse de la selección si Argentina conseguía un segundo Mundial consecutivo. En ese momento prefirió enfocarse únicamente en el partido decisivo y dejó cualquier decisión para después del torneo.

El contexto también alimenta las especulaciones. Lionel Scaloni confesó, entre lágrimas, que necesita tiempo para decidir si continuará al frente del equipo, mientras que Lionel Messi publicó un mensaje en el que evitó confirmar si seguirá vistiendo la camiseta albiceleste. Así, tres de los máximos referentes de la generación más exitosa del fútbol argentino mantienen en suspenso su continuidad.

Más allá del resultado, Emiliano Martínez volvió a firmar una actuación sobresaliente en la final disputada ante España. El arquero realizó 11 atajadas, estableciendo un récord de intervenciones en una final de la Copa del Mundo desde que existen registros oficiales, evitando una derrota más amplia y manteniendo con vida a Argentina hasta el tiempo suplementario.

Desde su debut con la selección mayor, el marplatense se convirtió en una pieza fundamental del ciclo de Scaloni. Fue decisivo en la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima y la Copa América 2024, además de transformarse en uno de los líderes del vestuario por su personalidad y capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión.

Tras la caída frente a España, el plantel regresó a Argentina en un ambiente muy distinto al vivido cuatro años atrás. Con varios futbolistas tomando caminos diferentes apenas aterrizaron en Ezeiza, comenzó un período de descanso en el que tanto jugadores como cuerpo técnico definirán sus respectivos futuros antes del reinicio de la actividad internacional.

Por ahora, Emiliano Martínez no confirmó oficialmente su retiro de la Selección Argentina. Sin embargo, el mensaje publicado en sus redes sociales y la frase sobre la posibilidad de “dar un paso al costado” dejaron abierta una incógnita que mantiene en vilo al fútbol argentino, mientras la AFA espera conocer las decisiones de varios de los grandes protagonistas de una generación que marcó una época en la historia de la ‘Albiceleste’.

A pesar de la derrota ante España, Emiliano Martínez fue la figura de Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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