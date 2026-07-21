Con el Torneo Clausura en marcha, en Alianza Lima todavía continúan trabajando para cerrar la contratación de quien podría ser el último fichaje en este mercado de pases. No se trata de un nombre cualquiera, sino de alguien quien ya pasó por el club en el 2019 y tiene la intención de pegar la vuelta a La Victoria: Pedro Gallese. Sin embargo, según lo que se ha conocido en las últimas horas, no se trata de una negociación sencilla.

Desde Deportivo Cali han tomado conocimiento del interés de Alianza Lima por contar con los servicios de Pedro Gallese, pero hasta el momento no hay un ofrecimiento formal sobre la mesa. Lo que sucede es que la postura del conjunto blanquiazul es que el también portero de la Selección Peruana se encargue de finalizar su vínculo con el cuadro colombiano y pueda arribar a la Liga 1 como agente libre.

Como era de esperarse, desde Colombia se pronunciaron abiertamente sobre esta situación y dejaron en claro que quieren que el ‘Pulpo’ cumpla su contrato, el cual vence recién a finales del próximo año. Quien se manifestó al respecto fue Felipe Restrepo, gerente General del ‘Azucarero’, dejando en claro que hasta el momento no han tenido comunicación directa con las partes involucradas.

“No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno, para la desvinculación de Pedro Gallese. Tiene contrato con nosotros por año y medio. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”, señaló en diálogo con TV Perú Deportes.

Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales del 2027. (Foto: Deportivo Cali)

Con esto de por medio, en Alianza Lima están firmes en que esperan que Pedro Gallese pueda llegar a un buen entendimiento con Deportivo Cali para su liberación y pueda negociar como agente libre, algo que en su momento ocurrió con Luis Advíncula. Esta gestión la están encabezando Franco Navarro Mandayo, gerente Deportivo de la institución victoriana.

En medio de esto, el último lunes los blanquiazules confirmaron la salida de Guillermo Viscarra, una decisión que se dio después de romper el vínculo de mutuo acuerdo. Con esto no solo se liberó un cupo de extranjero para la incorporación del zaguero chileno Nicolás Díaz, sino también el puesto para que Gallese encuentre la forma de salir de Colombia. Se viene días cruciales alrededor de Alianza Lima.

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima durante 2019. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR