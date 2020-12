Es improbable que salga del retiro, pero con un mensaje muestra el amor que tuvo con la camiseta blanquiazul, pese a su poco tiempo en Alianza Lima. A través de su cuenta de Instagram, Nicolás Tagliani envió un mensaje a toda La Victoria, admitiendo su deseo de volver a los campos de juego, en pro de volver a los blanquiazules a la Liga 1.

“Hoy me preguntaron si daría una mano al club. Que me llamen, que me pongo a entrenar a jugar en la B sin problemas”, escribió el ‘Loco’ en sus redes sociales, expresando todo el amor por la camiseta blanquiazul, al igual que otros extranjeros que enviaron mensajes de apoyo a la institución, en el terrible momento que pasa al bajar a Segunda División.

Tagliani es recordado en Alianza Lima por haber hecho dupla con Jefferson Farfán y por haber marcado una serie de goles en la Copa Libertadores 2003, recordándose especialmente el tiro libre que le marcó a Olimpia en Paraguay, siendo una victoria histórica para el club.

Hoy en día, Tagliani reside en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro en Argentina. Hace más de 10 años que no juega al fútbol profesional, por lo que el mensaje queda más en una anécdota y un mensaje de cariño a todo el pueblo blanquiazul.

En los últimos días, Fernando Martel, Roberto Ovelar, Rodrigo Pérez, Jorge Luis Pinto y otros personajes también se hicieron presente en este particular momento.

Los mismos jugadores de Alianza Lima, de la actual plantilla, también se han ofrecido en jugar en La Victoria el siguiente año, en pro de regresar a la Primera División.