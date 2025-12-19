Lo que venía siendo un fuerte rumor en los pasillos del mercado de pases finalmente se transformó en realidad este fin de semana. El Club Alianza Lima decidió mover ficha en su portería y oficializó la incorporación de Alejandro Duarte como su flamante refuerzo para la temporada 2026. La noticia confirma la estrategia de los íntimos de sumar experiencia nacional a su plantilla, apostando por un nombre conocido en el medio local para blindar su arco en la doble competencia.
El anuncio se realizó a través de las plataformas digitales de la institución, donde le dieron la bienvenida formal a su nueva casa. “Un nuevo capítulo empieza. Bienvenido, Alejandro Duarte”, publicó el club blanquiazul en sus redes sociales, acompañando el texto con la imagen del guardameta vistiendo por primera vez los colores victorianos. Este mensaje marca el inicio de una etapa que el jugador espera sea de reivindicación personal.
Noticia en desarrollo...
