Mientras va terminando una nueva temporada de la Liga 1 y se definen las últimas ubicaciones para conocer a los clasificados a los play-offs por la disputa por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, en Alianza Lima ya trabajando en silencio en lo que será la planificación deportiva para la próxima campaña. En la interna saben que están en deuda en el plano local y esperan saldarla.

Así pues, si bien hace unas semanas Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, confirmó que alrededor del 70 % de los elementos del actual plantel continuarán en el 2026, eso no quiere decir que no habrán salidas. En ese sentido, poco a poco el panorama va quedando más despejado respecto a los nombres a tomar en cuenta.

Según reveló el periodista Michael Cordero, Ricardo Lagos no seguirá en tienda íntima para el próximo año, ya que su vínculo contractual finaliza en diciembre de este 2025 y no le renovarán. Recordemos que ‘Richi’ llegó al club proveniente de Carlos A. Mannucci y fue parte del bicampeonato conseguido entre los años 2021 y 2022.

No obstante, con la llegada de Miguel Trauco a inicios de año, el espacio de Lagos fue reduciéndose cada vez más y ahora solo ocupa el lugar de un actor de reparto dentro de la plantilla. A lo largo de la presente campaña, disputó un total de 21 partidos, haciendo sido titular solo en 11; esto, por supuesto, explica la razón de su próxima salida.

Por otra parte, la citada fuente agregó un nombre que está en la mira de Alianza Lima y con quien ya tienen conversaciones avanzadas: Orlando Núñez. El lateral izquierdo de Deportivo Garcilaso quedará como agente libre al finalizar la campaña y es del agrado del área deportiva como una pieza de recambio para Trauco, incluso con posibilidad de disputarle la titularidad.

Núñez llegó al ‘Rico Garci’ tras no continuar en la Universidad César Vallejo, y en este 2025 registra 32 partidos. No obstante, su contrato solo fue por un año y eso facilitan las tratativas con Alianza Lima. Veremos si esto se concreta cuando se cierre la campaña de manera oficial, donde los de La Victoria buscan ser Perú 2 para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

