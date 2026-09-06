Bajo el calor insoportable de Chongoyape, Alianza Lima empató frente a Juan Pablo II en el partido correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura, lo que terminó complicando las aspiraciones del equipo ‘blanquiazul’ de cara a un campeonato de manera directa. La distancia con el líder se ha alargado, pero los cuestionamientos de los hinchas también han aumentado. Sin embargo, el panorama que ve Pablo Guede no estaría tan mal como mucho piensan, pues él está tranquilo con el rendimiento que ha visto de sus jugadores.

Teniendo la oportunidad de escalar en la tabla sumando puntos, fue el equipo ‘papal’ el que decidió aguarle la fiesta a los hinchas ‘íntimos’ que viajaron hasta la tierra de Chongoyape. Si bien, las estadísticas estuvieron muy parejas, el estratega argentino aseguró que su plantel mereció mucho más que solo un punto.

“Creo que hoy merecimos ganar, lo fuimos a buscar hasta el último minuto y no la pudimos meter, la tuvimos ahí abajo del arco, un palo se entró, merodeaba por el área la pelota y las que nos caían las fallamos. De una te la meten y nosotros llegamos un montón y no la metemos”, comentó en conferencia de prensa.

Alianza Lima empató con Juan Pablo II en Chongoyape. (Foto: @juanpabloiicollege)

Siguiendo la misma línea, también habló de que el clima y la sensación térmica jugó su propio partido, haciendo que el plantel se vea mucho más exigido. “Vamos a seguir intentándolo porque este equipo no va a decaer, tiene el objetivo muy claro y creo que con lo que dejaron los chicos acá, con esta cancha, el calor y todo eso, se demostró que fuimos hasta el último minuto buscando”, agregó.

Una de las sorpresas para este partido, fue el regreso de Marco Huamán que en el partido con Sport Boys salió terriblemente lesionado siendo ausente en varios compromisos posteriores. Más allá de que se piense que han apresurado su recuperación, Guede aseguró que lo vio al 100% y por eso lo hizo volver.

“La verdad que lo vi bien, por eso lo puse. Si no estaba bien, no lo hubiera puesto, pero la verdad que hizo un esfuerzo grande para recuperarse y nosotros tranquilos por ese lado”, mencionó. Además, también habló sobre el clásico que tendrá frente a Universitario en Matute.

Más allá de sentir algún tipo de presión, el estratega planteó todo lo contrario: “Yo estoy muy tranquilo, estoy muy confiado, todavía faltan muchos partidos, faltan muchas visitas, muchas salidas y hay que seguir peleándolo hasta el final. Que no te quepa la menor duda que lo vamos a pelear a morir, porque este equipo no se va a entregar, lo tengo clarísimo eso”.

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