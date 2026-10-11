En medio de una fecha con resultados más que sorpresivos, los movimientos de la tabla ha dejado en vilo a varios equipos que esperan acercarse a la parte alta de la tabla. Uno de ellos es Alianza Lima, que se encuentra en la parte media de la tabla, por lo que espera que los líderes se caigan. En ese sentido, Pablo Guede afirmó haber visto el duelo entre Universitario y Melgar, quedando con un sinsabor tras lo sucedido después con Miguel Rondelli, que declaró en conferencia de prensa sobre decisiones arbitrales y expresó su molestia para con la prensa limeñana.
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