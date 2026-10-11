Universitario empató de manera agónica ante Melgar en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura. La igualdad llegó con el tanto de Alex Valera, en una jugada que generó polémica por un pisotón de Edison Flores sobre un futbolista rojinegro, que le habría impedido llegar a defender el balón. Esto fue lo que dijo Nelson Cabanillas, jugador del cuadro arequipeño.

El lateral analizó el empate frente a Universitario por la Liga 1 y se refirió a una de las jugadas polémicas del encuentro. El futbolista rojinegro consideró que el pisotón de Edison Flores sobre un compañero impidió que este pudiera llegar a defender la acción que terminó en el centro del gol crema.

“Obviamente, se ve claramente que Edison lo pisa sin querer, pero al final lo pisó y creo que impide que el jugador pueda llegar a tapar el centro. Y bueno, ya ahora toca pensar en el siguiente partido”, declaró tras el compromiso.

Por otro lado, Cabanillas reconoció que el empate dejó un sabor amargo en Melgar, pues consideró que el equipo arequipeño hizo méritos para llevarse la victoria. “Creo que fuimos muy superiores durante todo el partido, pero bueno, como digo, hay que dar la siguiente página para el partido que se viene”, sostuvo.

En cuanto a su presente futbolístico, el jugador rojinegro se mostró satisfecho por la continuidad que viene teniendo, pues considera que necesitaba sumar minutos para mostrar su mejor versión. “Obviamente me siento bien. Creo que necesitaba jugar y creo que lo hice de la mejor manera”, manifestó.

Finalmente, Cabanillas dejó en claro que Melgar mantiene la ambición de pelear por los principales objetivos de la temporada. “Obviamente queremos pelear, queremos ganar todo y, obviamente, cada partido es muy importante”, sentenció.

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