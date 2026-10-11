Gianluca Lapadula se mostró satisfecho con la reacción de Universitario en el empate ante Melgar. El delantero reconoció que el equipo no logró plasmar su juego durante el primer tiempo, pero destacó la fuerza colectiva para recuperarse y alcanzar la igualdad en los minutos finales.

“Estoy muy contento por el resultado porque la verdad lo quisimos todos juntos y fue un buen empate”, señaló el atacante, quien también reconoció que el equipo debe seguir trabajando para mejorar su rendimiento y evitar que las reacciones lleguen tan tarde.

Al ser consultado por los reclamos de Melgar sobre una posible falta previa en el segundo gol crema, Lapadula fue directo: “No lo vi, la verdad, no sé, no lo vi”. De esta manera, evitó entrar en la polémica por la jugada que generó las protestas del conjunto arequipeño.

El delantero también habló de cómo se sintió físicamente durante el encuentro, en el que fue sustituido alrededor de los 60 minutos. “Yo me sentía bien, me recuperé bien en estos días y me tocó así hoy día y está bien por el equipo”, explicó, respaldando la decisión tomada durante el replanteamiento del partido.

Sobre la llegada de Fabián Bustos, Lapadula destacó la actitud positiva del entrenador y lo que puede aportar al grupo. “El profe llegó muy positivo, yo creo que nos va a ayudar sin duda”, comentó, en medio de un partido en el que Universitario mostró una reacción importante en el tramo final.

Asimismo, el atacante reconoció el buen desempeño de Melgar, que complicó a los cremas durante varios pasajes del encuentro. “Yo creo que ellos hicieron un muy buen partido, hay que felicitar al rival, la verdad, pero reaccionamos muy bien”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado por los comentarios del técnico rival sobre el arbitraje y la supuesta ayuda a Universitario, Lapadula prefirió enfocarse en el desempeño de su equipo y cerró con un mensaje que resume la actitud crema: “Me enfoco en el partido y la verdad felicito al rival porque hizo un muy buen partido, pero como siempre la ‘U’ hasta el final”.

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