Pese al triunfo de Alianza Lima que debería haber mantenido las aguas tranquilas, lo que se vivió en la sala de conferencias fue básicamente un cuadrilátero verbal entre el técnico ‘blanquiazul’ y los periodistas presentes. Pablo Guede, protagonizó un tenso y extenso cruce de palabras con diversos comunicadores locales y reaccionó visiblemente incómodo cuando se cuestionó duramente la legitimidad del agónico gol de Alan Cantero, defendiendo con muchísima firmeza el planteamiento táctico ejecutado por sus dirigidos y rechazando tajantemente cualquier tipo de insinuación negativa sobre el siempre polémico y criticado arbitraje.

Este reñido compromiso correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 definía la continuidad del cuadro ‘íntimo’ en la pelea por el liderato, pero para los locales también era fundamental sumar y alejarse de la zona de descenso. Por eso, mantuvieron el orden defensivo durante casi todo el partido, lo que complicó al equipo limeño.

“Costó, pero creo que hicimos un buen partido por las circunstancias. Decirle a la gente que hay que seguir y esto es partido a partido, quedan cuatro finales, a seguir intentándolo todos juntos”, declaró el estratega dando inicio a una rueda de prensa bastante calmada.

Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Fotos: Itea Sports)

Guede continuó su análisis remarcando la clara necesidad que tenía el plantel por conseguir una victoria imperiosa para mantener intactas sus opciones. “El empate no nos servía y fuimos a buscar el partido, hicimos un partido muy inteligente. Creo que tuvimos un premio más que merecido”, explicó.

Sin embargo, el ambiente se caldeó notablemente cuando consultaron sobre la anotación de Alan Cantero y cuestionaron que no debió ser convalidado. A lo que el técnico no dudó en mostrarse firme sobre lo que habían visto.

Tratando de que la atención se enfoque en lo realmente preocupante, apuntó: “¿No es peor que el VAR por momentos no haya funcionado? Yo reafirmo lo que he dicho anteriormente (sobre malos funcionamientos y respaldo a Rondello) Yo no me voy a esconder de lo que digo. Te pregunto, ¿crees que la pelota no entró?”, confrontó directamenta.

Acto seguido, el director técnico argentino justificó su postura revelando detalles visuales que revisó en los vestuarios. “Yo acabo de ver la imagen cuando el arquero hace así con la mano adentro y la pelota pica adentro, yo la acabo de ver recién. Entonces, a partir de ahí es gol”, argumentó.

Alan Cantero marcó el único gol de Alianza Lima ante CD Moquegua. (Captura L1 MAX)

Pablo Guede afirma que deberían denunciar irregularidades para todos

A pesar de que el personal de prensa del club quiso calmar las cosas, la tensión aumentó tras mencionarse un supuesto favoritismo arbitral de parte de otro de los periodistas, que no dudó en increparle al entrenador sobre las decisiones en las que “favorecen” a Alianza Lima pero que no son criticadas por él.

“Tú me dices que hubo suspicacias, sería bueno que lo que dices, sea para todos los equipos. Como acabas de denunciar una cosa, que el árbitro sale con una camiseta, estaría bueno que lo hagas para todos”, respondió el estratega visiblemente ofuscado.

Para finalizar su encendido discurso, el conductor aliancista exigió mayor equidad periodística al criticar duramente la reprogramación de otros clubes nacionales. “Estaría bueno que se analice el calendario, cómo se manipuló, para que Grau tenga que jugar después de bajar del Cusco, en lugar de antes y lo están perjudicando”, concluyó.

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