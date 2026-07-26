Pese a no haber conseguido la victoria en Cutervo, Pablo Guede terminó satisfecho con la forma en que Alianza Lima afrontó un partido complicado por la segunda fecha del Torneo Clausura. El entrenador argentino destacó la personalidad de sus dirigidos y recordó que el equipo continúa sin perder cuando juega en ciudades de altura durante la temporada.

El técnico blanquiazul explicó que el plan de juego se diseñó teniendo en cuenta las fortalezas de Comerciantes Unidos, especialmente la presión que ejerce el rival tras pérdida, aspecto que Alianza intentó neutralizar durante gran parte del encuentro.

“Seguimos invictos en la altura, pero destacaría más la forma en que nosotros vamos a disputar esos partidos. Sabíamos que Comerciantes tiene jugadores de calidad, que tienen una presión en campo rival muy fuerte, por eso intentamos saltar esa línea de presión tras pérdida”, afirmó.

Guede también se refirió al contexto que rodeó el compromiso y reveló que el plantel no pudo descansar con normalidad debido a los fuegos artificiales lanzados durante la madrugada cerca del hotel de concentración. Aun así, destacó la actitud de sus jugadores para competir en un escenario complicado.

“Nos vamos con un punto, tenemos cosas para mejorar, pero creo que el equipo dio la cara en este campo, con la altura, sin poder dormir porque nos tiraron toda la noche bombas de estruendo. Es lo que toca. Dije el primer día que tenemos que estar preparados para todo y hasta el día de hoy lo estamos”, señaló.

El estratega también consideró que, por lo mostrado durante los 90 minutos, Alianza Lima hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, resaltando que el equipo generó las ocasiones más claras del compromiso.

“Creo que hicimos un buen partido y, si tuvo que haber un ganador por las situaciones de gol generadas, fuimos nosotros. Muchas veces solo valoramos el resultado, pero no es fácil pararse así como lo hicimos nosotros”, sostuvo.

Consultado por la actuación del árbitro Augusto Menéndez, Guede prefirió mantener la calma y aclaró que, pese a haber dialogado con el juez durante el partido, nunca le faltó el respeto ni pretende generar una polémica pública.

“Con el árbitro jamás me he quejado públicamente, ni lo haré. Yo no estaba incómodo con el árbitro, sino le decía cosas que a mí me parecían, pero sin faltarle el respeto ni nada por el estilo. Siempre mi relación con los árbitros es correcta”, concluyó.

Con este resultado, Alianza Lima mantiene su invicto jugando en ciudades de altura y ahora buscará corregir los errores mostrados en Cutervo para seguir peleando por el liderato del Torneo Clausura en las próximas jornadas.

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