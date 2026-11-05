Pablo Guede recibirá una drástica sanción por el cruce que protagonizó con Hernán Barcos luego del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino quedó bajo investigación de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 y, en las últimas horas, se conocieron detalles del castigo que recibiría por este incidente.

De acuerdo con la información de Kevin Pacheco, difundida en Fútbol Satélite, el estratega blanquiazul sería suspendido por dos fechas y tendría que pagar una multa económica de 8 UIT, equivalente a S/ 44 mil. Esta información es preliminar y se espera que la resolución sea oficializada en las próximas horas.

La situación se originó después del encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo, donde Alianza Lima cayó por 3-2 ante Sporting Cristal. Tras el compromiso, Guede fue a buscar a Barcos en la zona de acceso a los camerinos y lo encaró, provocando un tenso momento en el que tuvieron que intervenir jugadores y personal de seguridad de ambos equipos.

A raíz de lo sucedido, la Comisión Disciplinaria decidió abrirle un expediente al técnico argentino el lunes 2 de noviembre. La medida se tomó luego de revisar el informe del delegado del partido, quien consignó lo ocurrido e incluyó la información proporcionada por el oficial de seguridad de la Federación Peruana de Fútbol.

Tras recibir la notificación, Alianza Lima contó con tres días hábiles para presentar los descargos correspondientes en defensa de su entrenador. Según informó El Comercio, el club blanquiazul adelantó este procedimiento y presentó la documentación el martes 3 de noviembre, sin esperar hasta el último día del plazo establecido.

De confirmarse el castigo de dos jornadas, Pablo Guede no podría dirigir desde la zona técnica los próximos encuentros de Alianza Lima frente a Los Chankas y FC Cajamarca, correspondientes a las últimas fechas del Torneo Clausura. Sin embargo, todavía tendría la posibilidad de estar presente en una eventual definición por el título nacional.

Por ahora, el club íntimo permanece a la expectativa de la resolución de la Comisión Disciplinaria, que deberá determinar oficialmente la sanción correspondiente. La posibilidad de una suspensión de dos fechas y una multa de 8 UIT representa un nuevo problema para el comando técnico blanquiazul en un momento importante de la temporada.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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