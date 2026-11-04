¿Quién es Francesco Andrealli, el ‘tapadito’ de Mano Menezes en la convocatoria de la Selección Peruana?

Apenas 24 horas después de conocerse el seguimiento realizado por la Unidad Técnica de Menores a tres futbolistas con proyección para la Selección Peruana, uno de ellos estaría muy cerca de dar el salto al equipo absoluto. Se trata de Francesco Andrealli, quien habría recibido el visto bueno de Mano Menezes para formar parte de la convocatoria de la ‘Bicolor’ con miras al amistoso frente a Bolivia, que se disputará en Matute.

El mediocampista de 19 años ha logrado llamar la atención del entrenador brasileño y ya figura en la lista preliminar de posibles convocados para la cuarta ventana FIFA del año. Según adelantó L1MAX, su llamado oficial se anunciaría durante la conferencia de prensa programada para la primera semana de noviembre.

La posibilidad de integrar la nómina representa un paso importante para Andrealli, especialmente porque tendría la oportunidad de competir por un lugar junto a futbolistas que ya han formado parte del proceso de Menezes en anteriores convocatorias. En caso de confirmarse su presencia, el comando técnico podrá evaluar de cerca sus condiciones y su adaptación al grupo principal.

El joven volante conoce el funcionamiento de las selecciones nacionales, pues anteriormente defendió los colores de Perú en las categorías menores. Su experiencia en esos procesos y el rendimiento que viene mostrando en el fútbol italiano aparecen como argumentos para ganarse una oportunidad en el equipo absoluto.

Un talento peruano que crece en Italia

Lejos de los reflectores, Francesco Andrealli ha desarrollado su carrera en el fútbol europeo. El Como 1909 confió en sus condiciones y le abrió las puertas para continuar con su formación, un proceso en el que el mediocampista ha conseguido consolidarse progresivamente.

Su evolución se aprecia especialmente en el equipo Primavera del conjunto italiano, donde viene destacando por sus características en la zona medular. Su capacidad para colaborar en la recuperación, ofrecer soluciones en el funcionamiento colectivo y sumarse a las acciones ofensivas le ha permitido convertirse en una pieza importante dentro del plantel.

Uno de los reconocimientos a su crecimiento ha sido recibir la cinta de capitán del Como Primavera. Una responsabilidad que refleja la confianza que existe en sus condiciones y el liderazgo que ha conseguido desarrollar entre sus compañeros.

Si bien todavía no ha podido estrenarse oficialmente en la Serie A, Andrealli ya ha tenido la oportunidad de integrar el banco de suplentes del primer equipo, dirigido por Cesc Fàbregas. Mientras espera su debut en la máxima categoría italiana, el futbolista continúa sumando experiencia y buscando dar nuevos pasos en su carrera.

Perú se prepara para el amistoso ante Bolivia

La selección peruana afrontará la ventana FIFA de noviembre con un único compromiso internacional: el encuentro frente a Bolivia, combinado que también busca llegar en buenas condiciones a sus próximos desafíos luego de disputar la repesca rumbo al Mundial 2026.

El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, escenario de Alianza Lima que recibirá al equipo nacional en esta nueva presentación ante su público.

Mano Menezes tiene previsto reunir a sus principales alternativas para afrontar este compromiso y buscar un resultado positivo que permita cerrar el año con mejores sensaciones, después de una temporada complicada para la ‘bicolor’.

Posteriormente, Perú tendrá una nueva presentación internacional frente a Panamá. Este encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, durante la siguiente fecha FIFA y será el último desafío de preparación del combinado nacional en el calendario de este año.