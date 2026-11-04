La derrota de Cienciano por 0-1 ante Alianza Lima, con gol de Eryc Castillo, no fue el único episodio que dejó el encuentro disputado en Matute. La reacción del entrenador Horacio Melgarejo tras sustituir a Gonzalo Aguirre también generó polémica y abrió interrogantes sobre el ambiente interno del conjunto cusqueño.

A su llegada al aeropuerto, antes de emprender el viaje de regreso a Cusco, Ray Sandoval conversó con InkaDigital TV y dejó entrever que el resultado y otros aspectos del grupo generan preocupación.

Consultado sobre lo sucedido durante el partido, el futbolista respondió: “La verdad que no. Fastiadado nomás, obviamente que por el resultado y por unas cosas del grupo. Pero nada, a mejorar”.

Sandoval también fue consultado sobre si los jugadores habían conversado con Gonzalo Aguirre después del tenso episodio que protagonizó con Melgarejo. El futbolista fue cauto y evitó profundizar en la situación.

“Por el momento no. Por el momento no, las cosas están ahí, así que nada. No tengo nada más que agregar”, manifestó.

La polémica se produjo cuando Melgarejo decidió retirar a Aguirre apenas 15 minutos después de su ingreso. El entrenador le habría recriminado su responsabilidad en la acción que terminó en gol de Alianza Lima, situación que provocó la reacción del futbolista y obligó a la intervención del asistente técnico y de sus compañeros para controlar el momento.

A ello se sumó la expulsión del estratega, quien realizó un gesto relacionado con Universitario de Deportes al pasar por la zona de la Comando Sur. Posteriormente, también protagonizó un encuentro con Franco Navarro, director general de Alianza Lima, y el gerente deportivo del club.

Luego, le consultaron si apoya a Melgarejo tras lo sucedido con su accionar en Matute: “No tampoco”

Así, Cienciano regresa a Cusco con una derrota que no solamente golpea en lo deportivo, sino que también deja interrogantes sobre la relación entre el comando técnico y sus futbolistas.

TE PUEDE INTERESAR