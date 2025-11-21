Si bien Alianza Lima tuvo una gran temporada en el plano internacional, compitiendo como no había ocurrido en años anteriores y llegando hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a nivel local la cosa fue otra historia. Los dirigidos por Néstor Gorosito fueron incapaces de competir por el título nacional y estuvieron lejos de poner en discusión el tricampeonato de Universitario de Deportes.

Esta idea no es algo que solo se confirma viendo la tabla de posiciones, sino también analizando las declaraciones de los jugadores íntimos en la recta final del campeonato. Paolo Guerrero, por ejemplo, lamentó el último jueves el hecho de no haber levantado el título nacional cuando, en su opinión, tenían el plantel para aspirar a eso.

En su reciente diálogo con los medios de comunicación, el ’34’ sostuvo que cualquier futbolista con ambición siempre sueña con salir campeón y más si se trata de un club como Alianza Lima. Pese a este lamento, el atacante, que todavía no define su renovación, espera que este panorama cambie en el 2026.

“Como todo jugador de fútbol, uno desea ser campeón, todo el mundo lo anhela. Por el grupo que tenemos, deberíamos haber salido campeones. El otro año será diferente, ahora tenemos que pensar en estos últimos partidos que faltan y terminar bien el año”, afirmó.

Paolo Guerrero registra 16 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

En lo que respecta al encuentro de este domingo frente a UTC, donde Alianza Lima definirá su ubicación en la tabla acumulado para saber cómo afrontará los play-offs, el ‘Depredador’ manifestó: “Alianza Lima juega para ganar, no tenemos que preocuparnos por el otro, independiente de lo que pasen con los otros equipos, debemos ganar”.

En otro momento de su charla con los periodistas, Paolo Guerrero habló sobre el presente de la Selección Peruana tras los últimos amistosos frente a Rusia y Chile, donde apenas pudimos cosechar un empate y una derrota. Claramente la actualidad de la ‘Bicolor’ no es la mejor, por lo que el delantero de Alianza Lima atinó a darle todo su respaldo al actual plantel.

“Si la cosa no viene bien, hay que apoyar. A los muchachos que están ahí, les doy mi total respaldo y en las buenas y en las malas hay que estar. Espero que los próximos partidos sean mejores”, comentó el máximo goleador de la ‘Blanquirroja’.

¿Paolo no le cierra las puertas a volver a la ‘sele’? Más allá de esa posibilidad, por ahora solo apuntó a apoyar a los que están desde donde le toca. “Yo no puedo decirle nunca no a mi selección. Me partiría el alma, pero yo voy apoyar al máximo a los chicos que están allí. Mi respaldo total y los próximos partidos sean mejores, para que así vayamos mejorando”, sentenció.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana con 41 tantos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 2-1 a Los Chankas y afrontar el parón por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

