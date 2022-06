El libro de pases en la Liga 1 abrió y ello permite que más de un jugador se ilusione con relación a su futuro, tal y como ocurre con Paolo Hurtado, jugador que está en condición de futbolista libre y no dudó en dejarle un claro mensaje a su querido Alianza Lima.

“Me siento muy contento de ver a mi hijo en el club. Me recuerda a lo que yo pasé de chico y todo lo que viví. Quiero volver y estar bien para jugar en Alianza Lima. Estoy completamente seguro que volveré al equipo en algún momento”, sostuvo el mediocampista en diálogo con Alianza History.

Como se recuerda, Paolo Hurtado ya sabe lo que es defender los colores de Alianza Lima, club que le permitió formarse y crecer como futbolista, para luego llegar al fútbol del exterior y ser un habitual convocado en la Selección Peruana que pasó por todo el proceso rumbo a Rusia 2018.

Alianza Lima y las sanciones que recibió en la Liga 1

En el partido pendiente por la octava jornada del Torneo Apertura, Alianza Lima cayó 2-0 ante Sport Huancayo en condición de visita. Una vez finalizado el encuentro, los íntimos se mostraron disconformes con el arbitraje y protagonizaron una trifulca. Ante ello, la Comisión Disciplinaria de la FPF aplicó sanciones tras los hechos ocurrido en el IPD de Huancayo.

Cabe resaltar que estas medidas fueron tomadas en base a lo que el árbitro, Jonathan Zamora, informó a las autoridades. Según el comunicado, el jugador que se llevó la sanción más dura fue el portero Jonathan Medina, quien no podrá ser convocado en las próximas seis fechas.

No obstante, esa no fue la única sanción aplicada al cuadro blanquiazul, ya que Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Oswaldo Valenzuela y Oslimg Mora también fueron castigados. Todos ellos no serán tomados en cuenta por Carlos Bustos durante las tres fechas siguientes.





