Una noticia de último minuto sacudió la concentración de Alianza Lima justo en la previa de su decisiva visita frente a Los Chankas en Andahuaylas. Cuando todo parecía quedar listo para saltar al campo de juego en busca de tres puntos vitales por el Torneo Clausura, la institución victoriana encendió las alarmas de su hinchada tras anunciar tres ausencias confirmadas en su plantel principal. Estas bajas alteran de manera imprevista la planificación táctica que tenía preparada el comando técnico para afrontar este exigente reto.

Este compromiso válido por la penúltima jornada del certamen nacional resulta determinante para las aspiraciones del conjunto íntimo en la tabla. Sin embargo, las secuelas físicas que dejó la fecha anterior terminaron pasando factura en el vestuario blanquiazul hoy.

A través de sus canales oficiales, el club emitió un comunicado urgente detallando la situación de los futbolistas afectados para este encuentro en la altura. “El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los siguientes jugadores blanquiazules quedan desafectados para el partido frente a Los Chankas CYC”, anunció.

Comunicado oficial confirmando las lesiones. (Foto: Alianza Lima)

La primera baja sensible en la última línea es la del zaguero central Renzo Garcés, quien venía siendo pieza fija en el esquema defensivo titular. Según precisó el documento médico de la institución, “en el último enfrentamiento ante Cienciano, el defensa sufrió una fractura de huesos propios de la nariz”, quedando al margen hoy.

En la zona de creación, el volante ofensivo Jairo Vélez tampoco podrá ser tomado en cuenta tras arrastrar problemas físicos desde la jornada pasada. El reporte indicó que el mediocampista “sufrió una molestia que le impidió terminar el partido frente a Cienciano y durante el entrenamiento de ayer, recibió un golpe sobre la zona afectada”.

Tras ser sometido a los estudios correspondientes por el cuerpo médico aliancista, se confirmó la gravedad de la dolencia que margina al atacante de este duelo clave. “Luego de las evaluaciones, se determinó que presenta una distensión traumática vasto externo muslo derecho”, detalló el informe oficial sobre el estado actual del futbolista del plantel victoriano.

Jairo Vélez podría también quedar desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana. (Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

Finalmente, la tercera baja confirmada por el club recae sobre el lateral derecho Marco Huamán, quien venía sumando minutos importantes por la banda. De acuerdo con el pronunciamiento institucional, “luego del partido con Cienciano, presentó una molestia que le impidió entrenar con normalidad”, obligando a realizarle pruebas médicas inmediatas antes de definir el equipo titular.

El diagnóstico final terminó descartando por completo al defensor para este compromiso en tierras andahuaylinas. “Los exámenes médicos realizados arrojaron un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo”, sentenció el parte oficial, obligando al comando técnico blanquiazul a replantear de emergencia su oncena inicial a muy pocos minutos de jugarse este decisivo partido.

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