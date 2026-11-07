Los Chankas recibieron una notificación de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 a pocos días de afrontar uno de sus compromisos más importantes de la recta final del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Andahuaylas fue sancionado con una advertencia tras un procedimiento disciplinario relacionado con el encuentro que disputó frente a ADT el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con la Resolución N.° 02 del expediente L1.O-102-26, emitida el viernes 6 de noviembre, el Juez Único de la Comisión Disciplinaria determinó imponer una advertencia al Club Los Chankas CYC por una infracción al artículo 77, acápite 77.1, literal a), del Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente a la institución y establece que el club deberá tener especial cuidado para evitar que se repitan situaciones de similar naturaleza. En ese sentido, la Comisión Disciplinaria advirtió expresamente que, si Los Chankas vuelven a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicará lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Este último artículo contempla la reincidencia como una circunstancia agravante, por lo que una nueva falta podría traer consecuencias disciplinarias más severas para la institución. La advertencia, por tanto, representa un llamado de atención para el cuadro andahuaylino de cara a sus próximos compromisos oficiales.

Cabe señalar que la resolución fue emitida sin incluir los fundamentos de la decisión, de acuerdo con el artículo 69, numeral 4, del Reglamento Único Disciplinario. Asimismo, el documento precisa que las partes cuentan con un plazo de cinco días para solicitar por escrito la decisión motivada. Sin embargo, conforme al artículo 76, numeral 10, contra esta resolución no cabe recurso.

Comisión Disciplinaria de la Liga 1 advirtió a Los Chankas

La notificación llega en la antesala de un encuentro que concentra la atención del fútbol peruano. Los Chankas recibirán este domingo 8 de noviembre a Alianza Lima, desde la 1:00 p. m., por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, en un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la parte final del campeonato.

El equipo de Andahuaylas tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en condición de local ante uno de los clubes protagonistas del torneo. Al frente estará un Alianza Lima que también necesita sumar en esta etapa decisiva de la temporada, por lo que se espera un partido de alta exigencia para ambas escuadras.

De esta manera, Los Chankas afrontarán el duelo ante los blanquiazules no solo con la presión deportiva propia de la competencia, sino también con una advertencia disciplinaria recientemente comunicada por la organización de la Liga1.

TE PUEDE INTERESAR