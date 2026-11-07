Horacio Benincasa fue uno de los protagonistas del empate 1-1 entre ADT y Sporting Cristal. El defensor apareció en los minutos finales para marcar de cabeza y rescatar un punto para el conjunto tarmeño, que continúa luchando por asegurar su permanencia en la máxima categoría. Después del encuentro, el zaguero habló sobre el complicado momento que atraviesa el equipo, el esfuerzo que viene realizando el plantel y también tuvo una emotiva dedicatoria para un compañero.

En medio de la celebración por el resultado conseguido, el ‘Che’ quiso aclarar una situación que venía generando comentarios entre los hinchas. Antes de referirse al desarrollo del partido frente a los celestes, negó haber sido responsable del autogol que se le atribuyó en la jornada anterior. “Yo no fui, todo el mundo me está echando la culpa del gol en contra anterior. Yo no fui, la televisión me lo marcó pero no fui yo”, aclaró en L1 MAX.

Más allá de la igualdad ante Sporting Cristal, Benincasa reconoció que la campaña viene siendo especialmente exigente para ADT. El defensor explicó que los constantes desplazamientos y las bajas por lesión han complicado el trabajo del equipo, que cuenta con pocas alternativas para afrontar los compromisos del campeonato.

“Veníamos de un viaje muy difícil: hemos hecho Tarma-Jauja, Jauja-Lima, Lima-Chiclayo, Chiclayo-Cutervo y viceversa hace dos o tres días. Somos muy poquitos: se nos lesionó Valencia, Narváez, Cedrón y Canela”, relató.

El zaguero también destacó el compromiso de sus compañeros en una temporada en la que el principal objetivo es mantener a ADT en la Liga 1. Benincasa reconoció que disputar la permanencia implica una presión importante, sobre todo por lo que representa el fútbol para la ciudad de Tarma. En ese sentido, consideró que el empate frente a los rimenses puede marcar un paso importante en la lucha por continuar en Primera División.

“Pelear abajo es muy jodido; esta ciudad vive del fútbol. Dimos un gran paso, pero queremos dejar a Tarma en Primera. Estoy muy orgulloso de mis compañeros y de mi familia que me banca”, expresó.

Horacio Benincasa y su emotiva dedicatoria tras el empate de ADT

Al finalizar sus declaraciones, Benincasa también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas que acompañaron al equipo en el Estadio Unión Tarma. Sin embargo, uno de los momentos más especiales de su intervención llegó cuando recordó a Hernán Rengifo, experimentado delantero y exintegrante de la Selección Peruana, quien estaría cerca de ponerle fin a su carrera profesional al término de la temporada.

El defensor no ocultó el cariño que siente por su compañero y manifestó su deseo de que pueda cerrar su etapa como futbolista con la satisfacción de haber cumplido una trayectoria destacada. Por ello, le dedicó especialmente el punto conseguido ante Sporting Cristal.

“Tampoco quiero dejar de mencionar a un gran amigo que me dio el fútbol, que es el ‘Viejo’ Hernán (Rengifo), que no se merece un final así. Queremos dejarlo y que se vaya, después de la gran carrera que hizo, feliz y tranquilo”, concluyó.

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