Después de días turbulentos en el banquillo de Alianza Lima, y entre dimes y diretes de un lado a otro, el técnico Pablo Guede fue sancionado tras el acalorado cruce que tuvo con Hernán Barcos, en su último duelo con Sporting Cristal. En esta recta final del Torneo Clausura, el técnico no estará presente en el banquillo de los ‘íntimos’, pero eso no significa que no pueda ser parte de la delegación que viajó a Andahuaylas para el partido que se disputará frente a Los Chankas. Sin embargo, una medida del equipo local ha generado incomodidad en el cuadro ‘blanquiazul’, por tratarse de una falta de seguridad contra figuras importantes del plantel.

A pocas horas de disputarse ese decisivo enfrentamiento, una nueva controversia administrativa encendió las alarmas en la interna del conjunto victoriano, y fue ‘Tito’ Ordóñez quien utilizó sus plataformas digitales para denunciar públicamente la polémica medida dispuesta por el club anfitrión.

Según indicó el representante ‘íntimo’, la organización no estaría brindando las garantías de seguridad mínimas requeridas para poder brindar una buena ubicación al entrenador Pablo Guede, ni a los Navarro y a otros directivos visitantes durante el compromiso. Lo que podría dificultar que el estratega pueda tener algún tipo de comunicación con su comando técnico, o siquiera ver el partido.

Alianza Lima vivió un momento de confraternidad con niños en Andahuaylas. (Foto: Alianza Lima)

Este reclamo formal surge luego de que la directiva del elenco andahuaylino prohibiera el ingreso de aficionados aliancistas al recinto deportivo para asegurar que el encuentro del Torneo Clausura se dispute únicamente con presencia de hinchada local en las tribunas, a solo un día de que se juegue el partido. Muy similar a lo que hizo el equipo de La Victoria, cuando jugó de local en Matute.

A través de su cuenta oficial de X, Ordóñez cuestionó directamente la postura asumida por los organizadores del espectáculo respecto al espacio físico asignado a la comitiva limeña. De acuerdo con el directivo, el cuadro local pretende colocar al estratega argentino en las graderías generales junto a los fanáticos locales en lugar de brindarle una cabina privada.

Esta cuestionada disposición logística también afectaría directamente a los demás integrantes de la delegación visitante que acompañaron al plantel. Ante el riesgo que representa mezclar al comando técnico suspendido con la afición rival, el delegado blanquiazul exigió que las máximas autoridades del campeonato nacional tomen cartas en el asunto antes del pitazo inicial.

Mediante su publicación, el dirigente dejó sentada la firme postura de la institución victoriana frente a este inconveniente organizativo. “Respetamos que Los Chankas decidan solo hinchada local. Lo que no podemos aceptar es que no se garantice la seguridad del DT Pablo Guede, se pretenda ubicarlo en tribuna y no cabina, al igual que a la delegación”, expresó.

En la parte final de su mensaje público, Ordóñez hizo un llamado directo al encargado de la LFPP para resolver la situación a la brevedad. “Jesús Gonzales, GG de Liga 1, debe intervenir de inmediato”, sentenció el delegado aliancista. Finalmente, habrá que esperar a conocer cuál será la disposición oficial de la delegación en el Estadio Los Chankas.

Reclamo de Tito Ordóñez contra Los Chankas. (Foto: Captura X)

Sanción de Pablo Guede: ¿Quién dirigirá en Andahuaylas?

Cabe recordar que esta complicación ocurre porque el director técnico argentino no puede ingresar a la zona técnica ni a los vestuarios tras recibir un castigo de la Comisión Disciplinaria. El entrenador recibió dos fechas de suspensión que le impedirán dirigir desde el banquillo hoy en Andahuaylas y frente a FC Cajamarca en el cierre del Clausura, además de una multa cercana a los cuarenta y cuatro mil soles.

Pese a ello, viajó en el vuelo chárter buscando mantener la unión del grupo. Además, ha dejado indicaciones estrictas a su asistente técnico, Bryan Angulo, aunque no será el único encargado en la dirección del equipo, pues junto a él estará Salomón Libman, que tiene la Licencia PRO que le dará la autorización para tomar las riendas del plantel.

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