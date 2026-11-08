El Novorizontino escribió una página dorada en su historia institucional al conseguir por primera vez el ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño. El conjunto donde milita el lateral peruano Jhilmar Lora superó como local a Fortaleza en un duelo decisivo y aseguró matemáticamente su presencia en el Brasileirão para la próxima temporada. Aunque el defensor nacional no sumó minutos en este compromiso determinante, integra el plantel conducido por el estratega Enderson Moreira, recordado en nuestro país por su paso previo dirigiendo a Sporting Cristal.

Este trascendental encuentro correspondía a la penúltima jornada de la exigente segunda división brasileña. Con la victoria obtenida ante su hinchada por dos goles a uno, el cuadro del interior de São Paulo selló su boleto directo sin depender de nadie colocándose primero en la tabla acumulada.

El trámite del compromiso comenzó con serias complicaciones para las aspiraciones de los dueños de casa, ya que la visita golpeó rápido. Apenas a los ocho minutos del primer tiempo, Paulo Baya abrió el marcador a favor de Fortaleza, generando una gran tensión en las tribunas que veían peligrar el ansiado objetivo del ascenso directo hoy.

Novorizontino venció a Fortaleza y ascendió al Brasileirao en la penúltima fecha. (Foto: @paulistao)

Además del tanto en contra, el panorama se tornó más complejo cuando el conjunto aurinegro sufrió la temprana expulsión de Careca. Sin embargo, la paridad numérica dentro del terreno de juego se restableció poco después, debido a que el elenco visitante también quedó con diez futbolistas tras la tarjeta roja mostrada a Lucas Emanoel al minuto veinte.

Pese a la adversidad inicial, la escuadra dirigida por Enderson Moreira supo reaccionar a tiempo para recuperar el control de las acciones. A los 28 minutos de la etapa inicial, Matheus Bianqui apareció en el área rival para decretar el empate transitorio y devolverle la ilusión a todos los aficionados locales que colmaron el recinto deportivo.

La esperada remontada se concretó durante el segundo tiempo gracias al empuje constante del equipo paulista. Cuando el reloj marcaba los 71 minutos de juego, Luis Oyama convirtió el segundo gol que desató la locura total en el estadio, sentenciando el triunfo definitivo que les otorgó el primer cupo hacia la máxima división brasileña.

En este certamen de ascenso, únicamente los dos primeros lugares de la tabla general obtienen el pase directo, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto puesto disputan una repesca. Así, el club fundado en el año 2010 en la ciudad de Novo Horizonte alcanzó la élite tras 16 años de vida institucional.

Novorizontino celebró ascenso junto a sus hinchas. (Foto: @oficialnovorizontino)

Números de Jhilmar Lora en el Novorizontino

Pese a la alegría colectiva por el ascenso conseguido, la actualidad individual del defensor peruano dentro del conjunto aurinegro ha sido de poca continuidad durante el segundo semestre. Si bien el exfutbolista rimense llegó a pedido expreso de Enderson Moreira para reforzar la banda derecha, le costó afianzarse como titular indiscutible en el exigente esquema táctico.

Desglosando sus números, el lateral derecho solamente sumó dos apariciones en la Serie B —donde su última presencia en cancha fue ingresando 9 minutos frente a Juventude en agosto— y tres encuentros previos entre el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, permaneciendo en el banquillo o fuera de lista durante las jornadas recientes. Con vínculo vigente hasta diciembre de este año, su futuro para el próximo curso todavía es incierto.

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