Momento crítico en la selección peruana tras caer por 2-0 ante Bolivia en La Paz en un partido lleno de imprecisiones, intenciones insuficientes y mucha falta de funcionamiento colectivo. A excepción de algunos chispazos individuales de atacantes como Quispe, Grimaldo o Reyna, el trabajo de la defensa no estuvo en un buen nivel y, en general, pese a algunas generaciones, el equipo no tuvo contundencia frente a una Boliva eficaz que, en dos oportunidades claras que tuvo, sentenció la derrota peruana. Por su parte, Juan Reynoso llegó a utilizar hasta tres sistemas y cinco alineaciones distintas a lo largo del partido para ser cada vez más ofensivo, intentar rescatar un punto en altura y, de paso, también un poco de esperanza en estas Eliminatorias. Pero, nuevamente, no le funcionó.

Primera alineación: En el arranque, Juan Reynoso apostó por nuevos nombres en la zona de ataque (Joao Grimaldo, Franco Zanelatto y Piero Quispe) y colocar a Gianluca Lapadula en el ataque. Con esto, el 'Cabezón' tenía intenciones de un equipo bastante físico, con mucha movilidad y con jugadores que vayan al espacio considerando la rapidez de la pelota en canchas de altura. Sin embargo, muchos de ellos fueron erráticos incluso en los pases cortos y, al perder la pelota, la defensa quedaba expuesta considerando que la línea defensiva no tuvo su mejor tarde. El once inicial fue con Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, López; Tapia, Yotún, Quispe; Grimaldo, Zanelatto y Lapadula bajo el sistema 4-3-3. Si bien en los primeros minutos, la selección peruana jugaba por momentos en cancha rival, no fue contundente y en el minuto 20, tras el gol boliviano de Henry Vaca que tuvo mucha responsabilidad de la defensa central, el conjunto peruano se mostró más inseguro y desordenado. En este primer tiempo, además, Reynoso optó por el cambio de perfil de Grimaldo y Zanelatto como extremos de derecha e izquierda, pero tampoco obtuvo mucha profundidad. Segunda alineación: En el minuto 56, Juan Reynoso continuó jugando con 4-3-3 pero con dos variantes al sustituir a Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero y a Franco Zanelatto por Bryan Reyna. El once pasó a ser con Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, López; Tapia, Yotún, Quispe; Grimaldo, Reyna y Guerrero. Con esto, Reynoso confió en que su sistema inicial podía funcionar, ser ofensivo y solo cambió hombre por hombre. Con Reyna buscó mayor explosión y rápida salida, mientras que con Guerrero intentó mejorar la referencia de ataque, ya que Lapadula tampoco se mostró muy cómodo en el primer tiempo. Tercera alineación: Con el 1-0 en el marcador, Reynoso quiso ser aún más ofensivo, refrescar el ataque y tentar el empate, por eso, en el minuto 69, decidió el reemplazo de Marcos López por Sergio Peña y de Joao Grimaldo por Luis Advíncula. Con estos cambios, también se dio un nuevo sistema y pasó a jugar con Gallese; Corzo, Zambrano, Callens; Peña, Tapia, Quispe, Yotún; Advíncula, Reyna y Guerrero en un 3-4-3. Sin embargo, Peña también solía hacer diagonales hacia el centro, ya que se le incluyó para dar más juego en el mediocampo en salida, y, cuando Bolivia pasaba al ataque, era Tapia quien retrocedía para formar una línea de cuatro. Bajo esta alineación, Bolivia solía pasar por las bandas aprovechando la línea de tres peruana y Perú quedaba mal parado frente al rival. Se obligaba al retroceso de Advíncula para apoyar a Corzo y también el de Tapia, por lo que quedaban pocas piezas para el contraataque. El equipo se vio descompensado en el mediocampo, dependía de individualidades como Quispe o Reyna, pero fue insuficiente. Es por eso que, hacia su cuarto cambio, Reynoso nuevamente armó la línea de cuatro, apostó por otra arma de ataque y volvió al sistema inicial. Cuarta alineación: Alrededor del minuto 81, pese a que Bolivia no renunció al arco rival, Reynoso fue más ofensivo y realizó el cambio de un defensor por un atacante: Aldo Corzo por Edison Flores. Con esta variante, Perú pasó a jugar con Gallese; Advíncula, Zambrano, Tapia, Callens; Peña, Yotún, Quispe; Flores, Reyna y Guerrero bajo el 4-3-3. Un hecho que llamó la atención fue haber colocado a Flores sobre el sector derecho y mantener a Reyna sobre la izquierda; asimismo, también se tuvo la intención de tener mayor salida y por eso se cambió un lateral derecho más defensivo como Aldo Corzo por uno más ofensivo como Luis Advíncula. Quinta alineación: Por último, en los minutos finales del compromiso, ya con 2-0 abajo y con todos los cambios hechos, Juan Reynoso optó por replantear mucho más defensivo y pasó a jugar con doble punta. Perú pasó a jugar con Gallese; Zambrano, Tapia, Callens; Advíncula, Peña, Quispe, Yotún, Reyna; Flores y Guerrero en 3-5-2. Bajo esta alienación, Tapia retrocedió como tercer central, el mediocampo tuvo mayor volumen en busca de que puedan buscar a la doble referencia de ataque contando con Flores y Guerrero. Sin embargo, no se generaron ocasiones claras y, finalmente, Perú su quinto partido en las Eliminatorias sin tener una victoria y como último en la tabla de posiciones.

