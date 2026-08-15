Alianza Lima atraviesa un buen momento futbolístico en la Liga 1 tras ganar el Torneo Apertura y ubicarse a solo un punto del líder del Clausura, Cusco FC. Sin embargo, el cuadro blanquiazul recibió una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, a pocas horas de disputar su partido ante UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto íntimo fue notificado mediante una resolución en la que se establece una multa económica por incumplir uno de los artículos del reglamento del campeonato.

De acuerdo con el documento, la Comisión Disciplinaria determinó imponerle a Alianza Lima una multa equivalente a una UIT por infringir el artículo 177, acápite 177.6, del Reglamento de la Liga 1 2026. La resolución fue emitida en los últimos días y ya fue comunicada oficialmente a la institución victoriana.

Pero, ¿qué ocurrió? La infracción está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones posteriores a un partido. Según el reglamento, todos los futbolistas incluidos en la lista oficial de convocados, tanto titulares como suplentes, además del comando técnico, tienen la obligación de pasar por la zona mixta.

Esta disposición se encuentra contemplada específicamente en el artículo 177.6 del reglamento. La responsabilidad de garantizar que los jugadores y entrenadores cumplan con este procedimiento recae directamente en los clubes participantes del encuentro, por lo que Alianza Lima terminó siendo sancionado por la Comisión Disciplinaria.

Además de la multa económica, la resolución incluye una advertencia para el conjunto blanquiazul. La Comisión señaló que, si se vuelve a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicarán las disposiciones correspondientes del Reglamento Único de Disciplina, por lo que las consecuencias podrían ser mayores.

Alianza Lima, sin embargo, todavía cuenta con la posibilidad de solicitar la decisión motivada de la resolución. El documento establece que el club tiene un plazo de cinco días calendario para pedir dicha fundamentación, mientras que el plazo para una eventual apelación comenzará a computarse desde la notificación de la decisión motivada, según corresponda.

La sanción llega en un momento importante para el equipo de Pablo Guede, que hoy enfrenta a UTC por la quinta jornada del Torneo Clausura. Los íntimos buscarán dejar de lado este asunto administrativo y concentrarse en conseguir una victoria que les permita mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR