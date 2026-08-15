A pocas horas para recibir a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, se confirmó que Alianza Lima recuperó a un arma más para afrontar este importante compromiso por la fecha 5 del Torneo Clausura. Aunque todo hace indicar que irá al banquillo de suplentes, Pablo Guede tendrá una opción cuando decida aplicar algunas variantes en la etapa complementaria.

La pieza que reapareció en la lista de convocados es Luis Ramos, quien hace tres meses sufrió un desgarro el abductor del muslo derecho que se complicó en una pubalgia, motivo que le impidió sumar minutos en este segundo certamen de la temporada. Sin embargo, el delantero recibió el alta médica hace unos días y terminó siendo convocado para este encuentro en Matute.

Con esta recuperación, el exjugador del América de Cali cuenta con grandes opciones para estrenarse en el Torneo Clausura frente a UTC, siempre y cuando así lo decida Pablo Guede. El entrenador argentino lo definirá dependiendo del trámite del partido y las circunstancias que se presenten.

Luis Ramos todavía no registra goles oficiales con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Esto se da en un momento ideal de la temporada, pues la seguidilla de duelos y la exigencia por recuperar la punta en la tabla de posiciones supone un estrés extra para los habituales titulares, por lo que en Alianza Lima necesitan tener al plantel completo al 100% para afrontar los partidos que restan.

La semana pasada, en una charla con L1 MAX, Luis Ramos ya había dado señales positivas sobre su recuperación. “Feliz por lo que estamos pasando, tengo mucha ansiedad de poder regresar y hacer goles para ayudar al equipo. Hay una competencia sana y eso es bonito porque sale la mejor versión de cada uno”, apuntó el atacante.

En Alianza Lima saben que el último empate frente a Sport Boys (1-1), que provocó que perdieran el liderato del Torneo Clausura, no puede frenarlos. Por tal motivo, ahora están obligados a recuperar esos puntos perdidos en el Nacional y contra un rival que en el papel tiene un plantel inferior como para causar problemas en Matute. No obstante, esto es fútbol y cualquier exceso de confianza podría convertirse en una grave error.

Luis Ramos llegó a Alianza Lima tras su paso por América de Cali. (Foto: Getty Images)

Los convocados en Alianza Lima vs. UTC:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz. Defensas: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Josué Estrada y Nicolás Díaz.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Josué Estrada y Nicolás Díaz. Volantes: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Estaban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Estaban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud. Delanteros: Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para hoy sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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