Las posibilidades son varias y cada una tan probable como la otra. Alianza Lima, la MLS o Arabia Saudita son destinos atractivos que están sobre la mesa para Paolo Guerrero, quien tomará finalmente la mejor decisión a fin de mantener su ritmo competitivo. Pero primero tienen que darse las condiciones para ir. El ‘Depredador’ siente que está en buena forma física para seguir con ritmo de competencia y eso puede marcar el rumbo de su decisión. Se vienen los partidos en septiembre contra Paraguay y Brasil en las Eliminatorias, necesita continuidad y convencer a Juan Reynoso de su convocatoria. Lo que sí supone un tema de discusión es lo que el considera un ‘fútbol competitivo’.

El nombre de Guerrero siempre estará ligado a Alianza Lima más allá del contexto en el que el club se encuentra por lo ocurrido con Christian Cueva. Tiempo atrás, hubo un interés de parte de los blanquiazules en contar con el jugador. Se contactó con su entorno, se hizo una propuesta; pero la prioridad de Paolo fue seguir en el exterior. Fichó por Avaí FC de Brasil, donde no le fue bien, y a partir de allí ese interés que existió en Matute se apagó. Cuando Guerrero salió de ese equipo y analizaba propuestas a inicios de año, apareció otra vez en la vitrina Alianza Lima. Pero el escenario fue otro, porque el ‘Depredador’ ya no era prioridad para el club. Esta vez, su entorno ofreció al jugador a la institución y la respuesta fue negativa. Paolo firmó por Racing y lo demás es historia conocida.

Sin embargo, la posibilidad de recalar en La Victoria ahora es latente. El mercado de pases en la Liga 1 Betsson está abierto, Alianza Lima puede realizar contrataciones y tiene el poder económico para traer a Guerrero. Lo que sí genera dudas son dos cuestiones claras: la necesidad de los íntimos por sumar a un ‘9′ más con Pablo Sabbag y Hernán Barcos en el equipo; y el interés que tenga Paolo por llegar a un “fútbol no competitivo” como él mismo lo definió. “¿Vuelta al Perú? En algún momento se tocó el tema de Alianza Lima, pero no se dio. Tuve propuestas de Ecuador y Chile, pero la de Racing fue para mí. Después del brasilero, la de argentina es muy competitiva. A mí me hubiese gustado ir a Alianza porque soy hincha. Pero no dependía de mí, fue más un tema directivo”, dijo el delantero en su momento.

Por otro lado, la MLS y Arabia Saudita también aparecen como opciones en el camino para un futbolista con la trascendencia de Guerrero, sobre todo porque en ambas ligas están jugadores como Lionel Messi y Cristano Ronaldo, respectivamente. La competencia es alta, el nivel de exigencia también y la calidad de los jugadores que militan en esos torneos son enormes. En ese sentido, el rótulo de “fútbol competitivo” encaja para Guerrero; no obstante, la dificultad está -precisamente- en eso. Es decir, para un jugador de 39 años como Paolo (cumplirá 40 en enero), que no ha podido ganarse un lugar en Racing, ¿está en condiciones para ser titular en cualquiera de esas ligas?

Para nadie es un secreto que Guerrero se siente en su plenitud física. Es cierto, ya no es el de antes, pero quiere jugar hasta que el cuerpo se lo permita y porque tiene como objetivo continuar en la selección más allá de estar sin equipo. “Jugaré hasta que yo me sienta bien, jugando en un fútbol competitivo. Después tomaré una decisión. Y mientras no me lesione, seguiré”, mencionó el ‘Depredador’ hace menos de un mes. Lo que sí está claro es la urgencia de encontrar un club donde pueda sentirse cómodo, respaldado y con confianza. Y allí, por edad y momento, tiene las de perder.

