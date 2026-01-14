Tras varias semanas sin competencias oficial en nuestro país, finalmente se confirmó la programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima, uno de los favoritos a ganar el campeonato, será protagonista del primer encuentro el próximo viernes 30 de enero.

El rival será el siempre complicado Sport Huancayo que tendrá como aliado a la altura, y marcará el regreso del experimentado entrenador Roberto Mosquera, quien tuvo un exitoso paso por el ‘Rojo Matador’ en 2011.

Por su parte, Sporting Cristal, que ha renovado su plantel profesional con la firme convicción de sumar una estrella más a su historia al final de temporada, visitará Cusco en el inicio de la jornada del domingo 1 de febrero para enfrentarse a Deportivo Garcilaso.

En tanto, el vigente campeón nacional, que busca el histórico tetracampeonato, será local ese mismo día desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental ante ADT. Se espera un imponente marco de público en el debut como director técnico del español Javier Rabanal.

En otro de los encuentros atractivos de la jornada inaugural, Melgar recibirá en el estadio de la UNSA a Cienciano del Cusco el sábado 31 de enero desde las 6:30 p.m.. Cabe mencionar que ambos clubes también se enfrentarán por la Copa Sudamericana el próximo 5 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Aún se espera la confirmación de las ternas arbitrales que designe la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), que seguramente publicarán en las próximas horas. Todos los partidos tendrán el videoarbitraje, tal cual se utilizó en la última temporada.

En el último torneo Universitario fue el campeón nacional y, tras jugarse los playoffs de fin de año, Cusco FC quedó en el segundo lugar. Al igual que los cremas, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A su vez, Alianza Lima competirá en el mencionado torneo desde la primera fase, por quedar en cuarto lugar y Sporting Cristal desde la segunda fase por quedar tercero. Los equipos peruanos que disputarán la próxima edición de la Copa Sudamericana son Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.

TE PUEDE INTERESAR