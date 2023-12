Luego de que Liga de Quito se proclamase campeón de la Liga Pro, diferentes medios de comunicación confirmaron que Paolo Guerrero no continuará en la escuadra ecuatoriana. Así pues, el ‘Depredador’ se encontraría en la búsqueda de un nuevo club, teniendo entre sus opciones a grandes equipos del continente. Eso sí, este miércoles, el ariete peruano declaró ante un medio nacional y se refirió a su futuro. No obstante, uno de los pasajes de la entrevista que más llamó la atención fue cuando fue consultado sobre el presente de Christian Cueva, el mismo que ha sido criticado en estos últimos meses.

En una entrevista con RPP Deportes, el exRacing habló sobre la actualidad de ‘Aladino’, la cual estuvo envuelta en escándalos y críticas en su paso por Alianza Lima. Ante ello, el capitán de la Selección Peruana fue claro y confirmó que ha tenido conversaciones con el mediocampista nacional.

“Hablé 500 mil veces, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que la selección lo necesita. Esperamos que en pronto tiempo se recupere y tengamos al Cueva que todo el mundo conoce”, mencionó Paolo Guerrero.

Es necesario mencionar que Paolo Guerrero adoptó la postura de no continuar su historia con los quiteños, luego de tomar conocimiento de que el estratega argentino -quien lo contactó para sumarlo a esta aventura- no seguirá al frente del equipo, según la información brindada por Germán García de TyC Sports.

¿Espera el llamado de Alianza Lima?

En otro pasaje de la entrevista, Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de unirse a Alianza Lima, el ‘Depredador’ manifestó su profundo cariño por el club y enfatizó que es el único equipo en Perú para el cual estaría dispuesto a jugar. Sin embargo, señaló que hasta el momento sigue esperando que la directiva blanquiazul se comunique con él.

“Soy hincha de Alianza. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta de Alianza. Cuando salí de Racing, me contacté con alguien de Alianza. Me dijeron que me llamarían. Hasta ahora sigo esperando la llamada. En el único equipo que jugaría en Perú es en Alianza”, precisó Paolo.

Los registros de Guerrero con LDU de Quito

Para inicios de agosto, Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con LDU de Quito para defenderlo hasta finales de este año. El reto principal era avanzar en la Sudamericana y lo logró. En este certamen, Paolo llegó a jugar siete encuentros, donde marcó tres tantos y acumuló 646 minutos, además de alzarse con la copa del torneo, tras vencer en tanda de penales a Fortaleza de Brasil.

En terreno ecuatoriano, el delantero nacional disputó trece encuentros en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar los cinco goles que marcó, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total, se puede señalar que Guerrero sumó 42 cotejos, marcó 11 tantos y asistió en dos oportunidades. Respecto a los minutos de juego, acumuló 2,393′.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO