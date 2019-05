La reacción de Kevin Quevedo tras ser convocado a la Selección Peruana 

Kevin Quevedo asegura que recibió con sorpresa el hecho de haber sido convocado por Ricardo Gareca para formar parte de los 40 futbolistas de la lista provisional de la Copa América.

El delantero de 23 años ha hecho una buena temporada en Alianza Lima y, tras ese mérito, ha recibido su primera llamada para vestir la camiseta bicolor.

"Me sorprendió el llamado a la convocatoria preliminar, estoy contento porque sé que me están siguiendo, eso me hace estar tranquilo. Ahora tengo que trabajar el doble para llegar a la lista final", declaró Quevedo en conferencia de prensa.

En lo que va del año, Kevin Quevedo ha disputado 12 partidos, acumulando 937 minutos en la cancha; en los que logró anotar 8 tantos. El último fue ante Melgar a los 33 minutos del encuentro.

El próximo duelo de Quevedo junto a Alianza Lima será el domingo a las 3:30 ante Alianza Universidad. El choque no será transmitido por GOLPERU pero recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias por depor.com.

Reyes hizo debutar a 3 juveniles en el mismo número de fechas. (Video: Jesús Mestas)

