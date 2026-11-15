El comando técnico de Alianza Lima recibió una noticia alentadora en medio de la preparación para encarar la recta decisiva de la temporada nacional. Luego de sufrir diversas bajas sensibles que obligaron a replantear la oncena titular durante las últimas semanas, el entrenador Pablo Guede volvió a contar en las prácticas con uno de sus baluartes defensivos. Se trata del zaguero central Renzo Garcés, quien reapareció trabajando a la par de sus compañeros utilizando un implemento especial para acelerar su esperado retorno a las canchas.

Este regreso a los entrenamientos del primer equipo ocurre justo durante el receso del campeonato doméstico por la fecha FIFA, donde el central no fue convocado por obvias razones. El cuadro victoriano alista su última presentación del Torneo Clausura frente a FC Cajamarca y los playoffs por el título.

La institución blanquiazul confirmó la reincorporación del defensor nacional a través de sus plataformas digitales oficiales. Mediante una publicación acompañada con el mensaje “Está de vuelta”, el club mostró al marcador central entrenando junto al resto del plantel principal, generando tranquilidad en la hinchada íntima que aguardaba novedades sobre su evolución médica en estos días.

Alianza Lima confirmó regreso a los entrenamientos de Renzo Garcés. (Foto: Captura X)

Para evitar cualquier riesgo de sufrir nuevos impactos en el rostro durante los trabajos de campo, el futbolista realizó los ejercicios utilizando una máscara ortopédica facial hecha a medida. Este protector especial le permite participar en las sesiones tácticas sin exponer la zona afectada mientras termina de consolidarse su rehabilitación física bajo supervisión del club.

La recuperación del central resulta vital para las aspiraciones del conjunto íntimo, pues ha sido titular indiscutible durante toda la campaña, sumando 32 apariciones entre el campeonato local y la Copa Libertadores, además de cinco goles. Con contrato vigente hasta diciembre del 2028, el zaguero se alista para liderar la defensa.

¿Qué lesión tiene y cuándo volverá a las canchas?

Cabe recordar que el popular ‘Pastor’ sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz durante el triunfo por 1-0 frente a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. Aquel fuerte golpe obligó a su cambio y, aunque no requirió intervención quirúrgica, el parte médico oficial confirmó la gravedad de su dolencia nasal.

Debido a este percance físico, el zaguero quedó desafectado de la convocatoria para visitar a Los Chankas en Andahuaylas por la decimosexta jornada del certamen. Asimismo, dicha lesión le impidió ser tomado en cuenta en la Selección Peruana para afrontar los compromisos amistosos del mes de noviembre, priorizando su total recuperación con la escuadra aliancista.

Con su vuelta a las prácticas, el defensor busca recuperar su mejor ritmo competitivo de cara al choque contra FC Cajamarca, programado para el sábado 21 de noviembre en Matute. Si bien su presencia en ese duelo aún no está confirmada, el objetivo principal de Guede es tenerlo al cien por ciento para las finales.

Parte médico oficial donde confirman lesión de Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

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