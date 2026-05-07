UTC inició el Torneo Apertura de la Liga 1 como uno de los animadores del campeonato, hasta que perdió el paso en polémico partido ante Alianza Lima. Ahora, se verá perjudicado con la resta de dos puntos por el incumplimiento de los beneficios sociales y otros con su exjugador y actual futbolista blanquiazul, Gaspar Gentile.
En las últimas horas se hizo público el fallo de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas que resolvió de manera ejemplar, a solo cuatro fechas del final del primer torneo del año.
En el documento que presentamos a continuación, también se precisa que el club UTC, además de verse perjudicado con los puntos obtenidos hasta la fecha, no podrá inscribir futbolistas extranjeros en el próximo periodo libre de pases.
Resolución oficial
El futbolista argentino Gaspar Gentile, actualmente de 31 años, llegó a la Liga 1 en 2020 a la Universidad San Martín. Un año después, en 2021, fichó por UTC y permaneció en la institución de Cajamarca hasta finales de 2023.
Luego, llevó su fútbol a la ciudad imperial del Cusco, en 2024 jugó en Deportivo Garcilaso y en 2025 vistió la camiseta de Cienciano. A mitad de esa temporada llegó a La Victoria, luego de la gran primera parte de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores.
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