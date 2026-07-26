El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos dejó un sabor amargo en tienda blanquiazul. Uno de los que dio la cara tras el encuentro fue Renzo Garcés, quien reconoció que el equipo tenía como único objetivo llevarse los tres puntos de Cutervo. El defensor lamentó que, pese al dominio mostrado en varios pasajes del compromiso, los errores defensivos terminaron costándoles la victoria.

“La verdad que molesto, porque hemos venido a ganarlo. Creo que el primer tiempo, un descuido de nosotros, algo que nos pasó también contra Huancayo. Estuvimos atacando todo el momento y una llegada nos termina empatando”, señaló el zaguero nacional.

Garcés también dejó claro que el plantel es consciente de que todavía hay aspectos por corregir, especialmente en la última línea, donde Alianza volvió a conceder goles que terminaron complicando el resultado. El capitán aseguró que el grupo analizará los errores para evitar que vuelvan a repetirse en las próximas jornadas del Clausura.

“Ahora tenemos que mejorar mucho, somos muy autocríticos. La verdad es que como defensa me molesta mucho cuando nos hacen goles”, afirmó.

El central también fue consultado por un dato que llamó la atención: fue la primera vez en toda la temporada que Alianza Lima recibió dos goles de cabeza en un mismo partido. Aunque evitó profundizar en las razones, reconoció que se trata de una situación que deberá trabajarse durante la semana.

Sobre el arbitraje, Garcés prefirió no entrar en polémicas pese a las decisiones que generaron reclamos por parte del cuadro íntimo. El defensor dejó en claro que el equipo debe enfocarse únicamente en su rendimiento dentro del campo y seguir luchando por sus objetivos.

“Del árbitro no voy a hablar. Solo quiero decir que vamos a ir contra todos y vamos a seguir preparándonos de la mejor manera”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista resaltó que, pese al sinsabor por no conseguir la victoria, sumar en una plaza complicada como Cutervo también tiene valor dentro de un torneo tan competitivo como el Clausura. Además, destacó que el equipo mantiene su invicto jugando en ciudades de altura durante la presente temporada.

“Es una plaza difícil, una cancha complicada, un rival que sabe a lo que juega en su cancha. Si bien es cierto vinimos a ganar, también es un punto valioso”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR