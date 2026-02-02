Universitario de Deportes debutó con pie derecho en el Torneo Apertura de la Liga, tras superar por 2-0 a ADT en el Estadio Monumental. Una de las novedades en el 11 inicial crema, con respecto a la temporada pasada, fue la presencia del golero peruano Diego Romero, quien regresó a la institución luego de unos meses a préstamo en Banfiel de Argentina.

Pese a no ser exigido en reiteradas ocasiones, cumplió en el arco de la ‘U’, y al finalizar el encuentro no pudo ocultar su emoción por volver al club que lo formó, pero esta vez como el arquero titular del vigente tricampeón nacional.

“Felicidad de encontrarme nuevamente con este marco, la gente estuvo increíble, estoy feliz y mucho más por el resultado a favor”, dijo a L1 Max, tras consumarse la victoria ante un lleno total en el recintó crema.

“Necesitaba volver a ser feliz, el 2025 no fue para nada un año bueno, fue un año duro, ya que uno como jugador siempre quiere estar activo, pero las cosas pasan por algo. Tengo que aprovechar al máximo la oportunidad que se me está dando”. añadió el portero de 24 años.

Romero tiene una sana competencia con el portero chileno-peruano Miguel Vargas quien, según información periodística interesa a Colo Colo. La permanencia del golero sureño es importante para el plantel que dirige el español Javier Rabanal. Sin embargo, no se descarta una posible salida.

Si bien desde la ‘U’ no acpetaron el préstamo del jugador, la otra opción que maneja el ‘Cacique’ es la compra de su pase, para hacerse con los servicios del ex Universidad Católica, Cobresal, Unión La Calera, entre otros clubes.

En lo estríctamente deportivo, Universitario impuso condiciones con dos buenos goles de cabeza anotados por Álex Valera y Martín Pérez Guedes. Ambas anotaciones llegaron al inicio de la etapa del complemento.

Este fue el primer once de la 'U' en la Liga 1 2026. (Foto: Grupo El Comercio)

Cabe mencionar que el entrenador crema apostó por la base del equipo tricampeón y, de a pocos, le irá dando rodaje a los fichajes extranjeros. Solo Caín Fara jugó de titular ante las ausencias de Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría.

Universitario jugará en condición de visita ante Cusco FC el próximo sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. en el estadio Inca Garcilado de la Vega.

