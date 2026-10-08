El histórico exmediocampista nacional Teófilo Cubillas continúa sumando importantes reconocimientos internacionales tras dejar una imborrable huella durante su exitosa etapa como futbolista profesional en el competitivo balompié europeo. La noche del último miércoles, el máximo ídolo de Alianza Lima fue condecorado emotivamente en territorio luso durante la trigésimo novena edición de la prestigiosa gala de los Dragões de Ouro, donde la emblemática institución del FC Porto decidió premiar su destacada trayectoria.

Durante esta solemne y emotiva ceremonia realizada en la ciudad de Oporto, la leyenda peruana recibió el significativo galardón denominado Dragão de Ouro Carreira, que premia su historia profesional. Dicho premio fue entregado por el actual presidente deportivo, André Villas-Boas.

Visiblemente emocionado al recibir este máximo honor que reconoce su exitoso legado, el popular exjugador peruano aprovechó su sentido discurso oficial para agradecer profundamente a toda la dirigencia y a la apasionada afición portista. Asimismo, evocó nostálgicamente todos los inolvidables momentos que vivió defendiendo con enorme orgullo la gloriosa camiseta de los imponentes dragones europeos.

Teófilo Cubillas recibió un premio de parte del club portugués por su larga trayectoria. (Foto: FC Porto)

Buscando encontrar un clima mucho más benigno para desarrollar su enorme talento, Cubillas recaló exitosamente en las filas del FC Oporto, donde permanecería brillando durante tres espectaculares temporadas consecutivas. Portando la emblemática camiseta número diez en la espalda, el peruano pudo disfrutar plenamente de sus mejores años de madurez deportiva en el competitivo balompié internacional.

A pesar de no lograr conquistar el título máximo de la liga portuguesa, sus indiscutibles genialidades tácticas quedaron patentes rápidamente sobre el terreno de juego. Esta destacada entrega le permitió ganarse el brazalete de capitán, convirtiéndose en el auténtico ídolo, máximo goleador y referente absoluto de toda la exigente fanaticada que acompañaba fielmente al club.

El delantero peruano logró marcar un total de 76 valiosos goles en 110 partidos disputados. Además, consiguió alzar majestuosamente la Copa de Portugal de la temporada 76, sumando dos subcampeonatos ligueros y otro copero. “Era el jugador mejor pagado del país, por delante incluso de Eusébio”, recordó sorprendentemente el ‘Nene’.

Seguirá siendo homenajeado

La apretada agenda internacional del popular ‘Nene’ no se detiene tras este emotivo evento. El próximo mes de noviembre, el legendario mediocampista viajará rumbo a territorio mexicano para ingresar oficialmente al prestigioso Salón de la Fama del Fútbol Internacional. En la ciudad de Pachuca, compartirá este histórico reconocimiento junto a otras grandes figuras del balompié mundial.

Estos importantes tributos conseguidos en el extranjero se suman a los emotivos homenajes que recibió recientemente en casa. Durante el pasado mes de agosto, Cubillas develó su propia estrella en el tradicional bulevar denominado ‘Caminito Íntimo’ de La Victoria, siendo ovacionado incondicionalmente por toda la fiel hinchada presente en las graderías del Estadio Alejandro Villanueva.

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