Alianza Lima presentó este martes 3 de marzo su nueva indumentaria por los 125 años de fundación del club de La Victoria, la misma que espera ser un éxito de ventas, tal cual ocurrió con la camiseta oficial de la temporada 2026.

Con este lanzamiento, la marca deportiva Nike, empresa que viste hace varios años a los íntimos, ofrece una mayor variedad en cuanto a camisetas y prendas oficiales que se encuentras a disposición del exigente hincha blanquiazul.

Se trata de una camiseta a rayas, pero que tiene la particularidad de que estas son horizontales, a diferencia de las verticales que ya se usaban. Además, las camisetas de esta edición especial cuentan con un novedoso escudo, muy distinto al habitual que tiene el nombre del club y la fecha de fundación.

Nuevo escudo de la camiseta de Alianza Lima 125 años. (Foto: Nike)

Los futbolistas del plantel profesional: Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Piero Cari, fueron parte de la producción fotográfica de la nueva indumentaria que ya se encuentra a la venta a través de los canales oficiales.

Los hinchas blanquiazules interesados en adquirir una de estas piezas de colección pueden ingresar al siguiente LINK. Cabe precisar que el precio de la camiseta para hombre con sponsor es de 289.9 soles; para hombre sin sponsor 269.9; y para mujer 269.9.

En lo deportivo, superada la eliminación prematura en la primera fase de la Copa Libertadores, Alianza Lima centra todos sus esfuerzos en la competencia local, y se ubica en lo más alto de la tabla con un importante invicto.

En la jornada 6 del Torneo Apertura, los dirigidos por el argentino Pablo Guede recibirán en Matute a FBC Melgar que ya sabe lo que es ganar en Lima en 2026, luego de vencer a domicilio a Sporting Cristal.

Precisamente, aunque no es confirmado aún por parte del club, sería el encuentro elegido para utilizar por primera vez esta nueva indumentaria en un partido oficial del campeonato.

