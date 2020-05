Agustín Lozano, presidente de la FPF, y el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, se reunieron ayer para ultimar los detalles de lo que serán las propuestas para el reinicio de las actividades deportivas. La opción más fuerte –y viable– es jugar lo que resta del torneo en una sola sede que reúna todas las condiciones de seguridad. La elegida sería Lima.

Depor pudo conocer que el mismo gobierno peruano fue el que recomendó jugar en una sola ciudad. Tras una evaluación cuidadosa, coincidieron en que Lima cubre con las condiciones y garantías.

Esta opción sería la que se discuta en la reunión que la FPF y los clubes tengan el lunes. Algunos ya están al tanto y la mayoría estaría de acuerdo con la propuesta. Algo que también está claro es la intención de volver a jugar a mediados de julio.

Además, Federación y clubes deben llegar a un consenso sobre quién correrá con los gastos y en qué medida. Una vez esto esté resuelto, se comenzará a planearlos pormenores logísticos de la propuesta.

En esta reunión también se expondrá el protocolo de salud elaborado por la FPF para el regreso a los entrenamientos y para el desarrollo de la competencia. Este debe ser entregado al Ministerio de Salud para su aprobación.

Hasta 10 estadios.

>> Lima tiene 10 estadios que cumplen los requisitos mínimos para que se jueguen. Al no haber público, no habría problema ante la ausencia de tribunas. Se elegirían algunos, no todos.

Hoteles y hospedajes.

>> Lima tiene suficientes para alojar a todos los planteles. Y se calcula que aldedor del 60 % de jugadores del torneo son de Lima o viven ahí, lo cual reduciría costos de hospedaje.

Hospitales y clínicas.

>> Lima concentra la mayor cantidad de centros médicos capacitados para cualquier emergencia (sea por el COVID-19 o de otra índole). Además, están ubicados por toda la ciudad.

La televisión.

>> GOLPERÚ no tendría que desplazar a su personal ni equipos técnicos a otras ciudades, lo cual contribuye a las medidas de higiene y les ahorra costos.

Un solo viaje.

>> Las restricciones para los viajes dentro del páís se mantendrían con algunas variaciones. Ir a Lima –accesible desde todas las ciudades– implicaría un solo traslado.

Campos de entrenamiento.

>> Lima alberga lugares –colegios vacíos, clubes campestres, centros deportivos– con instalaciones aptas para que un equipo profesional pueda trabajar sin problemas.

La seguridad.

>> Aunque se jugará sin público, se necesita seguridad policial para la realización de actividades deportivas y Lima cuenta con la mayor cantidad de efectivos

Estas serían las medidas para la realización de los partidos:

Dos o tres días antes de cada encuentro, los jugadores harán tests de descartes.

Los jugadores utilizarán mascarillas y guantes hasta entrar a la cancha.

Cada jugador tendrá sus propias botellas de agua y rehidratantes. Serían cuatro.

En la banca, los jugadores suplentes se ubicarían a metro y medio de distancia.

Además de los suplentes, solo el técnico del equipo estará en la banca.

