El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no solo quedó marcado por el empate sin goles en el Estadio Monumental, sino también por la controversia que desató la acalorada discusión entre Hernán Barcos y Álex Valera. Lo que empezó como un cruce en pleno desarrollo del partido trascendió rápidamente al ámbito mediático, donde muchos han dado su opinión. En ese contexto Waldir Sáenz, máximo goleador en la historia de Alianza, salió a respaldar públicamente al ‘Pirata’ y a cuestionar con dureza las declaraciones de Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF.

El debate ha girado en torno a los códigos del fútbol, pues mientras un sector considera que Barcos no debió hacer públicas sus diferencias con Valera, otro defiende su derecho a responder tras lo que se vio en las imágenes televisivas del encuentro. En ese panorama, Waldir Sáenz se mostró contundente y aseguró que el ‘Pirata’ actuó con dignidad al no quedarse callado frente a lo que consideró una provocación innecesaria.

“Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico”, sostuvo Sáenz en diálogo con ovacion.pe.

Tensos momentos se vivieron dentro y fuera de la cancha en el Monumental. (Foto: Universitario)

El exgoleador blanquiazul también se refirió a quienes cuestionaron al capitán aliancista. “Muchos dicen que Hernán no tuvo códigos… ¿o sea tiene que permitir que le falten el respeto y manchen su nombre? Están equivocados. Barcos hizo bien en salir a hablar y yo lo respaldo y defiendo al 200 por ciento”, afirmó

En su intervención, Sáenz no dudó en apuntar directamente contra Jean Ferrari, a quien acusó de no ser imparcial en su nuevo cargo dentro de la FPF. Donde expresó que el delantero argentino se equivocó al hablar de esa manera sobre un futbolista peruano, lo que causó un síntoma de favoritismo al jugador de la ‘U’, por su pasado como administrador.

“Mira, Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Se contradice solito. Es evidente que Ferrari sigue siendo hincha fanático de la U, y muchos equipos deben tener cuidado con eso”, señaló.

El histórico delantero fue más allá y recordó que Alianza Lima siempre ha tenido referentes que respaldaron al equipo en momentos de polémica. “A él y a todos les digo que si se meten con alguien de Alianza, se meten con la mitad del país y vamos a defenderlo. Cuando yo era capitán y goleador, el club siempre me respaldó. Ahora, Paolo y Hernán tienen la cinta, y están haciendo lo mismo”, agregó.

Waldir Sáenz habló en respuesta a Jean Ferrari. (FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO)

Sobre Álex Valera, Sáenz también lanzó duras críticas, cuestionando su decisión pasada de no querer integrar la selección peruana. “Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección. Qué coincidencia que ahora, justo cuando no están ni Paolo (Guerrero) ni (André) Carrillo, acepta ir a la Videna”, expresó.

Finalmente, el exdelantero aliancista cerró con una crítica directa a la manera en que Valera manejó aquella situación con la Bicolor. “Y otra cosa que no entiendo: supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la ‘U’. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el por qué no quería jugar por su país”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR