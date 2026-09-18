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Alianza Lima vs ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO y Movistar TV
Alianza Lima vs. ADT juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
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¿En qué canales ver Alianza Lima vs. ADT?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.