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Alianza Lima vs ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO y Movistar TV

Alianza Lima vs. ADT juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Alianza Lima vs ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO y Movistar TV. (Composición: Depor)
Alianza Lima vs ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO y Movistar TV. (Composición: Depor)
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¿En qué canales ver Alianza Lima vs. ADT?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT?

Alianza Lima vs. ADT se enfrentan este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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ADT llega a este partido luego de perder por 3-0 ante FBC Melgar, por la pasada fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Alianza Lima llega a este partido luego de perder por 1-2 con Universitario de Deportes, por la pasada fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. ADT.

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Bienvenidos a este minuto a minuto de Depor, donde podrás seguir las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. ADT.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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