Alianza Lima vs. ADT juegan este viernes 18 de septiembre, en el partido válido por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Pablo Guede llega golpeado después de perder por 2-1 el clásico frente a Universitario de Deportes. Ese resultado dejó a Alianza Lima con 13 puntos y en el undécimo lugar del Torneo Clausura, a siete unidades del cuadro crema, que ocupa actualmente la primera posición. Además, los íntimos acumulan cuatro fechas consecutivas sin ganar en el segundo certamen de la temporada.

La situación obliga a los blanquiazules a buscar una reacción inmediata ante su público. Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura, todavía tiene compromisos importantes por delante en la lucha por la temporada, aunque su posición en el Clausura redujo el margen de error en esta parte del campeonato. Por eso, sumar de a tres frente a ADT resulta especialmente importante para intentar recortar distancias con los equipos que marchan en la zona alta.

Para este compromiso, Guede no podrá contar con Nicolás Díaz, baja confirmada debido a un problema de salud en el oído. Su ausencia abrirá espacio para que Mateo Antoni vuelva a aparecer en la zaga aliancista. La modificación será una de las novedades a seguir en la conformación del equipo que buscará dejar atrás los errores mostrados en el clásico y recuperar solidez defensiva.

Del otro lado estará ADT, que atraviesa una realidad distinta y llega con la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja. El elenco tarmeño ocupa el último puesto del Torneo Clausura con apenas dos unidades en ocho partidos, producto de dos empates y seis derrotas. Además, se encuentra comprometido en la tabla acumulada, donde pelea por evitar los últimos lugares.

ADT, además, llegará con un partido menos, ya que su encuentro correspondiente a la fecha anterior frente a Cienciano fue reprogramado debido a la participación del conjunto cusqueño en la Copa Sudamericana. Su último antecedente ante Alianza Lima fue durante el Torneo Apertura, cuando el conjunto blanquiazul se impuso por 1-0 en Tarma gracias a un gol de Eryc Castillo.

El duelo tendrá también un componente especial por la necesidad de ambos clubes de sumar en sus respectivos objetivos. Mientras Alianza Lima intentará recuperar terreno en el Clausura y aprovechar su condición de local, ADT buscará dar la sorpresa en Matute y cortar una racha que lo tiene sin triunfos en el segundo torneo del año. La diferencia en la tabla no elimina la importancia de un partido que puede tener consecuencias para ambos en la recta final de la temporada.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT?

Alianza Lima vs. ADT se enfrentan este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. ADT?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR