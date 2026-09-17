Sporting Cristal ya tiene definido el escenario para recibir a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura. Óscar Moral, gerente comercial del club, confirmó que el denominado clásico moderno se disputará en el estadio Alberto Gallardo. De esta manera, el conjunto celeste volverá a jugar en su habitual escenario, donde buscará aprovechar la localía para quedarse con un resultado favorable.

“Se va a jugar en el estadio Alberto Gallardo, ya definitivo. Confiamos en el terreno de juego que está en óptimas condiciones, nuestros jugadores lo conocen totalmente, se sienten muy cómodos ahí y hemos tenido grandes resultados deportivos”, señaló Moral. El directivo explicó que la decisión también responde a un pedido de los propios hinchas de Sporting Cristal, quienes buscan que el equipo dispute más partidos en dicho recinto.

La elección del Gallardo también tiene un componente deportivo. Moral dejó claro que, para este tipo de encuentros, la institución no está priorizando el escenario que permita una mayor recaudación, sino aquel donde considera que el equipo cuenta con mejores condiciones para competir. “Para este tipo de partidos no se está eligiendo dónde se pueden vender más entradas, se está eligiendo dónde creemos que Sporting Cristal tiene las mejores condiciones para competir”, explicó.

Además, el gerente comercial adelantó detalles sobre la venta de entradas para el duelo ante Alianza Lima. Según indicó, estas saldrían el miércoles de la próxima semana y el encuentro contará únicamente con hinchada local. El Alberto Gallardo tiene una capacidad aproximada de 9,300 espectadores, por lo que los aficionados que hayan asistido durante el año tendrán prioridad para adquirir sus localidades.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de iluminación del estadio Alberto Gallardo, una iniciativa que Sporting Cristal viene trabajando desde hace un tiempo. Moral explicó que, tras el ingreso de una nueva administración en el IPD, el área legal del club está retomando los documentos y conversaciones necesarias para continuar con el proyecto.

“Hay un avance significativo, de hecho vamos a poner al día a esta nueva administración de lo que se estaba organizando. Hay un camino todavía por recorrer, es una gran intención, estamos hablando de muchísimo dinero para hacer este sueño posible, pero va bien encaminado”, manifestó Moral. El directivo evitó dar una fecha definitiva, pero reconoció que la intención es que el proyecto pueda concretarse.

Finalmente, Óscar Moral también habló sobre la nueva camiseta de edición especial que Sporting Cristal lanzó junto a PUMA, inspirada en la historia del club durante la década de 1970. La indumentaria está pensada para los hinchas y ya se encuentra a la venta en canales digitales y tiendas físicas.

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