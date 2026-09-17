Después de la derrota por 2-1 a manos de Universitario de Deportes, en Alianza Lima han tenido una semana relativamente tranquila buscando corregir aquellos errores que cometieron en el clásico y que estos no vuelvan a comerse este viernes cuando reciban a ADT en Matute. En la interna saben que si bien están lejos de los primeros lugares –en el puesto 11 con 13 puntos, a siete de la ‘U’, líder con 20 unidades–, necesitan ganar en casa para sacudirse de la racha de cuatro partidos sin sumar triunfo alguno e irse al receso del campeonato con algo de optimismo.

En medio de esto, se pudo conocer que el plantel íntimo volverá a sufrir una baja clave para este fin de semana, a raíz de la situación que viene afrontando Nicolás Díaz. Como se sabe, el defensor no fue considerado para el clásico por un problema en el oído, el cual surgió luego del choque que tuvo con Juan Pablo Goicoechea en el encuentro frente a Juan Pablo II College, donde ambos clubes igualaron por 1-1 en Chongoyape.

En un principio se especuló que tuviera una laberintitis, una inflamación ubicada en el laberinto, una parte del oído interno que provoca pérdida del equilibrio y problemas auditivos. Sin embargo, según confirmaron en el programa Hablemos de MAX, la afectación que tiene el chileno es otra, la misma que hasta el momento no ha sido confirmada por un parte médico del club.

Nicolás Díaz volverá a quedar fuera de la lista de convocados de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Lo cierto es que el problema sí se encuentra en la zona auditiva, algo que le ha impedido entrenar con normalidad a lo largo de estas dos semanas. Por tal motivo, Nicolás Díaz tampoco será tomado en cuenta en la nómina de convocados para el choque contra ADT, válido por la fecha 10 del Torneo Clausura. En tal sentido, Pablo Guede tendrá que recurrir nuevamente a una línea defensiva similar a la que paró ante Universitario.

Es decir, con Luis Advíncula por derecha y Marcos Huamán por izquierda, y Renzo Garcés junto a Mateo Antoni como zagueros centrales. Hay que tomar en cuenta que antes de sufrir este problema, Díaz pasó de ser utilizado como lateral izquierdo a ser ubicado como central por dicho sector, una posición en la que terminó convenciendo a Guede y desplazando a Antoni.

Otro que tampoco estará disponible es Paolo Guerrero, quien viene cumpliendo con su proceso de recuperación tras sufrir un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo. En Alianza Lima hay optimismo y esperan que el parón del campeonato les sirva para recuperar a todas sus piezas, y de esta manera volver del receso con todo para pelear hasta el final por el Torneo Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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