Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan este sábado 1 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Municipal Alejandro Villanueva - Matute. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede llega a este compromiso con sentimientos encontrados tras su reciente excursión a la altura de Cutervo. En la fecha 2, los victorianos empataron 2-2 ante Comerciantes Unidos en un vibrante duelo donde el ecuatoriano Erick Castillo fue la gran figura al facturar un doblete.

Para este duelo en particular, la directiva y el comando técnico han recibido buenas noticias. Aunque se ha criticado la falta de contrataciones rimbombantes para este semestre, Guede priorizó mantener y recuperar a su plantilla base. Para enfrentar a los de Sullana, los íntimos celebran el alta médica y futbolística de Cristian Neira.

En la orilla visitante, Alianza Atlético asume este viaje a Lima como un desafío donde el orden táctico será su principal arma de supervivencia. El ‘Vendaval del Chira’ históricamente ha sabido incomodar a los grandes en sus propios estadios, amparado en un bloque defensivo denso y en la velocidad de sus transiciones.

Si revisamos el Torneo Apertura, ambos clubes se enfrentaron el pasado 14 de febrero en Sullana; en aquella calurosa jornada, el duelo terminó en un friccionado empate 0-0. Aquel partido estuvo marcado por las interrupciones constantes, contabilizando hasta ocho tarjetas amarillas (cuatro por bando). Sabiendo esto, se anticipa que el mediocampo blanquiazul, liderado por Jairo Vélez y Fernando Gaibor, tendrá muchísimo trabajo para saltar líneas y encontrar a sus atacantes con claridad.

Alianza Lima impondrá el ritmo, monopolizando el esférico y buscando ensanchar la cancha para desestabilizar la defensa de cinco que, seguramente, propondrá la visita. La clave del éxito para los locales radicará en la precisión de sus centros y en la agresividad de sus laterales para pisar el área. Será una verdadera prueba de desgaste físico y mental en La Victoria, donde el mínimo error dictará sentencia.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan este sábado 1 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Alianza Atlético, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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